Laut CNN deuten die Geheimdienstanalysen darauf hin, dass sich Moskau und Peking insbesondere auf ehemalige Angestellte mit Sicherheitsfreigaben sowie auf Beamte in der Probezeit konzentrieren. Sie sollen bereits Rekrutierungsplattformen eingerichtet haben, um gezielt ehemalige Regierungsmitarbeiter auf LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken anzusprechen. Ein Bericht des Naval Criminal Investigative Service (NCIS), den CNN teilweise einsehen konnte, kommt zu dem Schluss, dass diese Bestrebungen mit "hoher Sicherheit" darauf abzielen, die Pläne der Trump-Regierung für Massenentlassungen auszunutzen.

Informanten auf LinkedIn angeworben?

Den Informationen zufolge nutzen ausländische Nachrichtendienste Plattformen wie LinkedIn, TikTok, RedNote und Reddit, um potenzielle Quellen anzusprechen. In mindestens einem Fall soll ein Agent angewiesen worden sein, ein gefälschtes Unternehmensprofil zu erstellen und gezielt Bundesbeamte zu kontaktieren, die in ihren Profilen angegeben haben, offen für neue Stellenangebote zu sein. Ein Insider erklärte gegenüber CNN, dass die betroffenen Mitarbeiter aus Sicht der Geheimdienste "besonders verwundbar" seien, weil sie sich durch die Entlassungen finanziell und emotional in einer schwierigen Lage befänden.