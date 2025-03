Bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine in Saudi-Arabien hat es offenbar Fortschritte gegeben. Die US-Regierung will Kiew entgegenkommen.

Es klingt wie eine Kehrtwende der US-Regierung in ihrer Ukraine-Politik: Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio wollen die USA die ausgesetzten Militärhilfen an die Ukraine "mit sofortiger Wirkung" wieder aufnehmen. Auch der Austausch von Geheimdienstinformationen mit der ukrainischen Armee soll wieder aufgenommen werden, sagte Rubio am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Saudi-Arabiens Hauptstadt Dschidda.