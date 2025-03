Trumps Sondergesandter befindet sich für Gespräche in Moskau. Putin überrascht mit einem Besuch in Kursk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Experte äußert heiklen Verdacht

Trump: Werde am Dienstag mit Putin sprechen

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er werde dann wohl etwas zu den laufenden Gesprächen zum Ukraine-Krieg ankündigen können, sagte Trump vor Journalisten. Man rede bereits über die "Aufteilung gewisser Vermögenswerte" zwischen den beiden Seiten. Land und Kraftwerke stünden im Mittelpunkt der Gespräche über ein Russland-Ukraine-Abkommen.

Selenskyj ernennt neuen Chef des Generalstabs

"Wir schliffen unsere Fingernägel an der Wand ab"

Einst trat er für den Frieden ein. Doch als Russland in die Ukraine einmarschierte, meldete sich Maksym Butkevych sogleich zum Militärdienst. Dann kam er in russische Kriegsgefangenschaft. Im Interview berichtet er über seine Erlebnisse. Den ganzen Beitrag finden Sie hier .

Dem besetzten Mariupol geht das Wasser aus

Russische Blogger widersprechen Putin

Wladimir Putin erklärte in dieser Woche, russische Truppen hätten ukrainische Einheiten in der Region Kursk eingekesselt. Warum ihm sogar russische Militärblogger widersprechen, lesen Sie hier.

Vance: Trump würde keine Atomwaffen in Osteuropa stationieren

US-Vizepräsident J.D. Vance sagt in einem Interview beim US-TV-Sender Fox News, dass er nicht glaube, dass US-Präsident Donald Trump Atomwaffen in Osteuropa stationieren würde. "Ich habe mit dem Präsidenten nicht über dieses Thema gesprochen, aber ich wäre schockiert, wenn er eine Ausweitung von Atomwaffen nach Europa befürworten würde", sagte er in einem Interview in der Fox News-Sendung "The Ingraham Angle".