Attacke von Trump-Sprecherin US-Richter in Angst: "Leben stehen auf dem Spiel"

Karoline Leavitt, Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, hat Richter als "parteiische Aktivisten" bezeichnet. (Quelle: IMAGO/Michael Brochstein/imago)

Donald Trumps Sprecherin wettert gegen einen unliebsamen Bundesrichter. Unterdessen spendet Elon Musk für Klagen gegen andere Richter.

Das Weiße Haus hat kritischen Richtern vorgeworfen, die Regierungsgewalt an sich reißen zu wollen. Es gebe "konzertierte Bemühungen der radikalen Linken", um Richter auszuwählen, die "offensichtlich als parteiische Aktivisten agieren", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Mittwoch vor Journalisten. Die Richter würden damit nicht nur versuchen, Trumps Regierungsgewalt an sich zu reißen, fuhr die Sprecherin fort, sondern auch "den Willen der amerikanischen Öffentlichkeit untergraben". Elon Musk unterstützt derweil offenbar US-Abgeordnete, die unliebsame Richter entfernen wollen.

Hintergrund der Anschuldigungen sind mehrere Urteile gegen Entscheidungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump. Die Trump-Sprecherin nahm insbesondere den Bundesrichter James Boasberg aus der Hauptstadt Washington ins Visier. Dieser hatte am Wochenende angeordnet, die Abschiebung mutmaßlicher Mitglieder einer venezolanischen Drogenbande auf Grundlage eines im Jahr 1798 verabschiedeten Gesetzes gegen "ausländische Feinde" auszusetzen.

Richterin fürchtet um ihr Leben

Er hatte die Trump-Regierung aufgefordert, weitere Informationen zu liefern, doch diese ist der Bitte bislang nicht nachgekommen. Stattdessen wird der Bundesrichter, der einst von Präsident Barack Obama ernannt wurde, unter Druck gesetzt.

Damit ist er aber nicht alleine. Die Stimmung gegen Trump-Kritiker in Roben wird durch Aussagen wie die von Leavitt und Trump angeheizt. Immer mehr Richter beklagen sich über Drohungen gegen sich. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute mit unserem Leben russisches Roulette spielen", sagte Richterin Esther Salas vom US-Bezirksgericht für den Bezirk New Jersey.

Ihr 20-jähriger Sohn wurde 2020 in ihrem Haus von einem sich selbst als "antifeministisch" bezeichnenden Anwalt angeschossen und getötet. "Das ist keine Übertreibung", fügte sie im Gespräch mit der "New York Times" hinzu. "Ich bitte unsere Politiker zu erkennen, dass hier Leben auf dem Spiel stehen." Ein anderer Richter wurde mit einer Bombe bedroht – die es aber nicht gab, wie später herausgefunden wurde.

Es trifft gerade viele Richter, die mit Fällen aus der Trump-Regierung befasst sind. "Sie wissen, wo Sie und Ihre Familienmitglieder wohnen", sagte ein Richter der "NYT", der einen Rechtsstreit gegen die Trump-Administration als Fall hat. Er bekam eine Pizza geliefert, obwohl er keine bestellt hatte. Auch andere Richter sollen Ziel anonymer Bestellungen geworden sein.

Anonyme Pizzalieferungen und gefälschte Notrufe

Richter John C. Coughenour von einem US-Bezirksgericht in Washington D.C. hat ebenfalls Drohungen erlebt. Er hatte eine Verfügung erlassen, mit der er den Versuch der Trump-Administration blockierte, das Geburtsrecht für in den USA geborene Kinder von Nicht-Staatsbürgern abzuschaffen. Kurz darauf berichtete er, dass er das Ziel eines "Swatting"-Angriffs gewesen sei. Dabei wird der Polizei ein andauerndes Verbrechen an einer Adresse gemeldet, sodass diese mit Sondereinsatzkräften (Swat) anrückt. Es folgte eine Bombendrohung, die an das FBI geschickt wurde, und sich als Schwindel herausstellte.

Die Kritiker der Richter bekommen offenbar auch Hilfe von Trump-Berater Elon Musk. Er habe die maximal zulässige Spende an republikanische Kongressmitglieder geleistet, die sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen kritische Bundesrichter einsetzen, berichtet die "New York Times".

Oberster Richter warnt Trump

Trump hatte eigentlich eine Warnung vom Obersten Gericht erhalten: In einem ungewöhnlichen Schritt schaltete sich am Dienstag der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs der USA, John Roberts, ein und rief Trump zur Ordnung. Es sei "seit mehr als zwei Jahrhunderten gängige Praxis, dass ein Amtsenthebungsverfahren keine angemessene Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten bezüglich einer gerichtlichen Entscheidung ist", erklärte der konservative Richter.