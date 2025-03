US-Präsident Donald Trump will von staatlicher Seite gegen unliebsame Anwälte vorgehen. Das gab das Weiße Haus am Samstag bekannt. Zuerst berichtete die "Washington Post".

"Greift die Grundfesten unseres Rechtssystems an"

Hintergrund für die Anweisung dürften die mehr als 130 Klagen gegen die Trump-Regierung sein, die sich gegen den Abbau von Behörden und Diversitätsprogrammen, das Einfrieren staatlicher Ausgaben und die Abschiebungspraktiken richten. Bundesrichter haben deswegen in den vergangenen Wochen rund drei Dutzend einstweilige Verfügungen gegen die Regierung erlassen. In etwas mehr als einem Dutzend der Fälle entschieden Richter für die Regierung.

Von Juristen gab es prompt Kritik. Der Generalstaatsanwalt von New Jersey, Matthew Platkin, der mehrere Klagen gegen die Trump-Administration geführt und sich mit einer Koalition von Generalstaatsanwälten in anderen Fällen zusammengeschlossen hat, nannte das Memo "einen beispiellosen und offen gesagt unverschämten Versuch, Anwälte zu bedrohen, nur weil sie ihren Job machen".

Anwaltsarbeit könnte eingeschränkt werden

Tatsächlich ist es so, dass US-Bundesrichter bereits die Befugnis haben, Anwälte und Anwaltskanzleien zu bestrafen, die unbegründete Klagen und rechtliche Argumente vorbringen. So wurden beispielsweise mehrere von Trumps Anwälten vor der Wahl 2024 in verschiedenen Fällen mit Sanktionen und Ethikbeschwerden belegt, weil Richter ihr Verhalten als unethisch, verschwörungsbezogen oder unseriös eingestuft hatten. Zu den prominentesten Beispielen gehörte der Ausschluss des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani, der seine Anwaltslizenz in Washington und New York verlor, weil er falsche Behauptungen über Wahlbetrug bei der Wahl 2020 aufgestellt hatte.