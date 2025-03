Aber (l.) arbeitete im Hintergrund: Hier bei einer Anhörung in Washington mit dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Merrick Garland (r.). (Quelle: TOM BRENNER/Reuters)

Im US-Bundesstaat Virginia ist eine erst 43-jährige Staatsanwältin tot aufgefunden worden. Sie war erst im Januar aus dem Amt geschieden. Am Tag von Trumps Vereidigung.

Die ehemalige US-Staatsanwältin Jessica Aber ist am Samstagmorgen in Alexandria, im Bundesstaat Virginia, tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Das gab die Polizei von Alexandria laut amerikanischen Medienberichten bekannt. Wie die Behörden mitteilten, wird als Todesursache eine medizinische Komplikation vermutet.