Trump über Grönland: "Wir müssen es haben"

Klage gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

Nach Sicherheitspanne: Trump-Berater Waltz übernimmt "volle Verantwortung"

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump , Mike Waltz, übernimmt nach eigenen Angaben die "volle Verantwortung" für das versehentliche Teilen von Angriffsplänen des US-Militärs in einer Chatgruppe mit einem Journalisten. "Ich übernehme die volle Verantwortung", sagte Waltz am Dienstag in seinem ersten Interview seit Bekanntwerden der Vorfälle im Sender Fox News. "Ich habe diese Gruppe gegründet." Hier lesen Sie mehr.

Trump bezeichnet Europäer als "Schmarotzer"

Trump will Regeln für US-Wahlen verschärfen

Bis heute erkennt Donald Trump seine Wahlniederlage 2020 gegen Joe Biden nicht an. Nun will er mit einer weitreichenden Anordnung die Regeln für die Stimmabgabe in den Vereinigten Staaten deutlich verschärfen. In einem neuen Dekret wies der Republikaner mehrere Bundesbehörden an, Maßnahmen zu ergreifen, die auf eine restriktivere Handhabung von Wählerregistrierung, Briefwahl und Wahlüberwachung abzielen. Als Vorbild für verlässlichere Wahlregeln wird neben anderen Ländern auch Deutschland genannt.