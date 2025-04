Newsblog zur US-Politik US-Zölle – Kanada und China kündigen Gegenmaßnahmen an

Von t-online , aj Aktualisiert am 03.04.2025 - 05:02 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Der kanadische Premierminister Mark Carney: "Es ist wichtig, zielgerichtet und mit Nachdruck zu handeln". (Quelle: IMAGO/Adrian Wyld/imago)

News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle angekündigt. Reaktionen folgen sofort. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Senat will Zölle gegen Kanada stoppen – Gesetzentwurf verabschiedet

Nur wenige Stunden nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump hat der US-Senat für einen Gesetzesentwurf zum Stopp neuer Zölle gegen Kanada gestimmt. Für den Entwurf stimmten 51 Mitglieder des Senats, 48 sprachen sich dagegen aus. Über das Papier muss nun das Repräsentantenhaus abstimmen. Vier Republikaner im Senat haben sich mit den Demokraten zusammengetan, um das Gesetz voranzubringen. In einem nächtlichen Posting in den sozialen Medien forderte Trump vier seiner republikanischen Kollegen namentlich auf, das Gesetz abzulehnen, doch sie ignorierten seinen Druck. Die Maßnahme benötigte mindestens vier republikanische Stimmen, um in der Kammer verabschiedet zu werden.

VDA-Präsidentin: "Das ist kein America first, das ist America alone"

Die Präsidentin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, hat die neueste Zoll-Ankündigung von Donald Trump als einen fundamentalen handelspolitischen Einschnitt bezeichnet. "Es ist die Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung – und somit die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt. Das ist kein America first, das ist America alone", erklärte die VDA-Präsidentin am frühen Donnerstagmorgen in einer Mitteilung des Verbandes. Aus der Autoindustrie gab es noch in der Nacht weitere Reaktionen.

Japans Nikkei bricht um mehr als vier Prozent ein

Der japanische Aktienindex Nikkei ist im frühen Handel am Donnerstag um mehr als vier Prozent eingebrochen. Der Index fiel damit auf ein Achtmonatstief, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Gegenzöllen angekündigt hatte, darunter eine Zollbelastung von 24 Prozent auf japanische Waren. Der Nikkei sank im frühen Handel um bis zu 4,6 Prozent und fiel zum ersten Mal seit dem 7. August auf 34.102,00 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor bis zu 4,3 Prozent. Hier lesen Sie mehr.

Goldpreis steigt nach Zoll-Ankündigung auf Rekordhoch

Der Goldpreis erreicht nach der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump ein neues Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze steigt zunächst auf 3157,23 Dollar. "Die Vergeltungszölle sind deutlich aggressiver als erwartet", sagt der unabhängige Metallhändler Tai Wong. "Die Aussichten für Gold sind hier hervorragend, mit 3.200 Dollar als neuem kurzfristigen Ziel." Hier lesen Sie mehr.

Kanada und China kündigen Gegenmaßnahmen an

Kanadas Ministerpräsident Mark Carney kündigt Gegenmaßnahmen an. Diese würden am Donnerstag bekannt gegeben, sagt er vor einer Kabinettssitzung. "Es ist wichtig, zielgerichtet und mit Nachdruck zu handeln, und genau das werden wir tun." Dem US-Präsidialamt zufolge gilt der neue Basiszoll von zehn Prozent zwar nicht für Kanada. Allerdings bleiben die US-Zölle von 25 Prozent für viele Güter im Zusammenhang mit Drogen- und Einwanderungsfragen in Kraft.

Auch China fordert die USA auf, ihre neuesten Zölle unverzüglich aufzuheben und kündigt Gegenmaßnahmen an. "China lehnt dies entschieden ab und wird Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu schützen", so das chinesische Handelsministerium in einer Erklärung. Hier lesen Sie weitere Reaktionen auf das US-Zollpaket.

Trump beendet Zollbefreiung für kleine Pakete aus China

Als weitere Maßnahme beendet Trump die Zollbefreiung für kleinere Paketsendungen aus China. In einer Erklärung des US-Präsidialamts dazu heißt es, nur Waren aus der Volksrepublik sollten diese günstige "De minimis"-Einstufung verlieren. Dies sei ein entscheidender Schritt im Kampf gegen den Zufluss illegaler synthetischer Opioide. Die Regelung sieht vor, dass Pakete aus dem Ausland mit einem Wert von unter 800 Dollar an Privatpersonen von Zöllen befreit sind. Die Zahl der auf diesem Weg eingeführten Sendungen ist jedoch in den vergangenen Jahren explosionsartig gestiegen und erreichte 2024 fast 1,4 Milliarden Pakete. Damit machen sie mehr als 90 Prozent aller in die USA eingeführten Pakete aus. Etwa 60 Prozent stammen aus China.

Trump kündigt Zölle an – 20 Prozent für die EU