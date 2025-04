Aktualisiert am 02.04.2025 - 20:05 Uhr

Karoline Leavitt (Archivbild): Laut der Sprecherin des Weißen Hauses ist an Berichten über einen Rückzug von Elon Musk aus der Trump-Regierung nichts dran. (Quelle: IMAGO/Francis Chung/imago)

Sowohl der Tech-Milliardär selbst als auch US-Präsident Donald Trump hätten in der Vergangenheit öffentlich mitgeteilt, dass Musk dann seinen Posten verlässt, wenn seine "unglaubliche Arbeit" beendet sei, so Leavitt. Klar dementiert hat Leavitt die Berichte nicht. Musk arbeitet in der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz, genannt Doge. Als Berater treibt er eine radikale Kürzung von Personal und Geldern im US-Staatsapparat voran.