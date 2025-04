Damit geben rechtskonservative Köpfe wie Kevin Roberts, der Präsident der Heritage Foundation, Russ Vought, der neue Budget-Direktor der Regierung, und Stephen Miller als stellvertretender Stabschef im Weißen Haus den Ton an – direkt oder indirekt. Auch wenn der US-Präsident bis heute jegliche Verbindung zu dem Plan abstreitet. Was Trump an Project 2025 verstand, war simpel: Er musste ihm nur folgen. Hinzu kommen die radikalen Vorstellungen eines Minimalstaats von Multimilliardären wie Elon Musk und Peter Thiel.

Das Ergebnis ist eine Regierung, die nach außen hin ruhiger wirkt – aber zugleich deutlich gefährlicher ist. Institutionen, die eigentlich die Macht des Präsidenten begrenzen sollten, wurden entkernt, eingeschüchtert oder zum Schweigen gebracht. Mit der Kontrolle über Justiz und Geheimdienste ist die Möglichkeit, exekutives Handeln zu untersuchen oder einzuschränken, stark geschwächt.

Die "Washington Post", berühmteste Zeitung der US-Hauptstadt und längst in Besitz des Multimilliardärs Jeff Bezos, wirbt noch immer mit ihrem Spruch: "Democracy dies in Darkness". Doch in Wahrheit stirbt die Demokratie nicht in Dunkelheit. Der autoritäre Wandel vollzieht sich im grellsten Licht des Tages, ermöglicht auch durch eine erschöpfte Bevölkerung, die sich nach jahrelangem politischem Streit nicht mehr zur Gegenwehr aufraffen kann. Zumindest nicht so, als dass es Trump kümmern müsste. Selbst die desolaten Umfragen scheinen ihn bislang nicht aus der Ruhe zu bringen.

Gebrochene Versprechen

So effektiv Trump und seine Project-2025-Architekten beim Umbau des Staates auch sind – bei der Einlösung seiner Wahlversprechen haben sie bislang spektakulär versagt: Die Inflation bleibt hartnäckig hoch – bedingt durch anhaltende Lieferkettenprobleme, neue Zölle nicht nur auf wichtige chinesische und europäische Waren, sondern auf importierte Produkte aus der ganzen Welt. Die USA sind eine inzwischen tief verunsicherte Volkswirtschaft. Das Wirtschaftswachstum hat sich deutlich verlangsamt, das Land steht am Rand einer technischen Rezession. Investoren äußern Sorgen über politische Instabilität und unvorhersehbare Handels- und Regulierungspolitik des Weißen Hauses.

Die Einwanderungspolitik ist chaotischer denn je. Trump führte zwar harte Maßnahmen an der Grenze wieder ein. Laut offiziellen Angaben sind die illegalen Grenzübertritte in der Tat auf einem niedrigen Stand. Aber in einem Land, das seine Wirtschaft und seinen Wohlstand maßgeblich auf vielen Millionen illegalen Einwanderern aufbaut, die hier ganz offiziell für Hungerlöhne arbeiten dürfen, verbreiten die angedrohten Massenabschiebungen Angst und Schrecken. Und obwohl die Trump-Regierung sogar Gerichtsurteile ignoriert, fallen die Abschiebezahlen selbst hinter jene der Biden-Jahre zurück.