Newsblog zur US-Politik Jetzt zielt Trump auf den öffentlichen Rundfunk

Von t-online Aktualisiert am 02.05.2025 - 15:51 Uhr Lesedauer: 12 Min.

Donald Trump (Archivbild): Sein Etatentwurf sieht gewaltige Kürzungen vor – auch für die öffentlich-rechtlichen Sender NPR und PBS. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump plant Etatkürzungen in dreistelliger Milliardenhöhe. Der US-Arbeitsmarkt bleibt trotz Zöllen stabil. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trotz Trump-Zöllen: US-Stellenaufbau bleibt stabil

Der US-Stellenaufbau hat sich im April und damit nach den Zollankündigungen von Präsident Donald Trump kaum verlangsamt. Es kamen 177.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs von 130.000 erwartet, nach abwärts revidiert 185.000 (ursprünglich 228.000) im März. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte bei 4,2 Prozent.

Die überraschend stabilen Arbeitsmarktdaten folgen auf die jüngste Hiobsbotschaft aus der Wirtschaft: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war von Januar bis März und damit in den ersten Monaten der Amtszeit Trumps geschrumpft – und zwar um aufs Jahr hochgerechnet 0,3 Prozent. Ende 2024 war noch ein Plus beim BIP von 2,4 Prozent erreicht worden.

Trump plant Einsparungen in dreistelliger Milliardenhöhe

US-Präsident Donald Trump plant Einsparungen im Haushalt in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrags. Die Pläne sollen am Freitag veröffentlicht und dem Kongress übermittelt werden, sagte ein Regierungsvertreter in Washington. Demnach sieht der Entwurf auch Kürzungen im Wert von über 160 Milliarden Dollar in den Bereichen Umwelt, erneuerbare Energien, Bildung und Auslandshilfe beinhalten, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter berichtete.

Sparen will Trump etwa bei den Rundfunksendern National Public Radio (NPR) und Public Broadcasting Service (PBS). Trump hatte im Wahlkampf damit geworben, die Regierung zu verkleinern. Mithilfe der von Milliardär Elon Musk geleiteten Effizienzbehörde Doge wurden bereits mehrere Behörden geschlossen und Zehntausende Mitarbeiter entlassen. Allerdings hat Musk seinen Rückzug angekündigt, und Recherchen ergeben, dass sein bisheriges Wirken Schäden von 135 Milliarden Euro verursacht hat.

Der jährliche Haushaltsantrag des Weißen Hauses enthält Konjunkturprognosen sowie detaillierte Vorschläge darüber, wie viel Geld von jeder Regierungsbehörde für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2026 ausgegeben werden soll.

USA wollen nicht mehr zwischen Kiew und Moskau vermitteln

Die USA wollen offenbar nicht mehr als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland auftreten. Das teilte die Sprecherin des Außenministeriums, Tammy Bruce, mit. US-Präsident Donald Trump wisse "auch, dass es einen anderen Teil der Welt gibt, einen ganzen Globus, der etwas Aufmerksamkeit braucht", so Bruce. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump will neue Gedenktage

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, zwei neue Gedenktage zu den Siegen im Ersten und Zweiten Weltkrieg auszurufen. Der US-Präsident schrieb am Donnerstag, dem 1. Mai: "Ich benenne hiermit den 8. Mai in Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg und den 11. November in Tag des Sieges im Ersten Weltkrieg um." Mehr dazu lesen sie hier.

Freitag, 2. Mai

Trump will Harvard die Steuerbefreiung "entziehen"

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social kündigte der US-Präsident an, er werde der Eliteuniversität Harvard die Steuerbefreiung "entziehen". "Das haben sie verdient", sagte er. Die Entscheidung wird wahrscheinlich vor Gericht angefochten werden.

Der Universität die Steuerbefreiung zu "entziehen", wäre laut dem Präsidenten von Harvard rechtswidrig. Weiter sagte dieser, es würde "unsere Fähigkeit gefährden, unseren Bildungsauftrag zu erfüllen".

Im Vorfeld hatte Trump der Universität gedroht, sollten sie den Forderungen des US-Präsidenten nicht nachkommen, ihnen die Steuerbefreiung zu entziehen. Der US-Präsident hatte wiederholt die Unabhängigkeit der Universitäten infrage gestellt.

Temu-Päckchen aus China in die USA werden teurer

In den USA gilt ab Freitag ein deutlich höherer Zollsatz auf Päckchen aus China. Für kleine Paketsendungen verdreifacht sich der Aufschlag von zuletzt 30 auf 90 Prozent. Das hatte Präsident Donald Trump Anfang April per Dekret angeordnet. Damit geht die US-Regierung vor allem gegen Online-Händler wie Temu und Shein vor, die zahlreiche Waren in die USA versenden.