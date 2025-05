Trump droht Käufern von iranischem Öl mit Sanktionen

Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz verliert offenbar sein Amt

Harris zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit – und warnt vor Trump

Trump sichert Musk Verbleib im Weißen Haus zu

US-Präsident Donald Trump hat Elon Musk einen Verbleib als Berater im Weißen Haus zugesichert. "Die große Mehrheit der Menschen in diesem Land respektiert und schätzt dich wirklich", sagte Trump bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch (Ortszeit). "Du weißt, dass du so lange bleiben kannst, wie du willst", fügte der US-Präsident an Musk gerichtet hinzu. Der Tesla-Chef wolle aber vermutlich "wieder zurück nach Hause zu seinen Autos".