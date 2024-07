Guten … äh … ja … hallo alle, wie geht's? … Guten … äh …

… also, schön, euch hier zu haben. Olaf, ich sehe, du bist da. Manuel, hallo! Hey Dings, wie geht's? Gut, dass ihr alle hier seid. Ich bin auch hier. Wir alle sind hier, das ist gut. Es geht um die Nato, das wisst ihr. Wir sind Partner, wir sind Alliierte, wir sind stark, und wir werden stärker! Das ist gut. Ich höre, dass Deutschland jetzt auch das Zwei-Prozent-Dings macht, das ist gut! Manuel, machst du das auch? … Wie? … Ah, ja, Emmanuel, richtig. Na, du weißt, dass ich dich meine, haha! Jedenfalls müssen wir gemeinsam noch stärker werden, um Putin in Schach zu halten. Putin ist in Moskau. Ich habe das neulich schon gesagt, als ich in Dings war, das habt ihr sicher gehört. Das war wichtig da. Wir hier in Amerika haben jetzt auch eine wichtige Wahl, das wisst ihr. Ich weiß es auch. Alle wissen es. Ich habe Donald Trump schon einmal geschlagen und ich werde ihn 2020 wieder schlagen, ja! … Wie? … Ja, genau, 2024, habe ich doch gesagt. Nur ich kann ihn besiegen, und ich bin stolz darauf, die erste schwarze Vizepräsidentin unter einem schwarzen Präsidenten gewesen zu sein! Barack war ein guter Präsident, ich war sein Vize, ich war auch gut. Das wisst ihr. Ich weiß es auch. … Wie? … Doch, doch! Alle wissen es. Jedenfalls gut, dass ihr hier seid. Es geht um die Nato, wir haben ein Treffen, das ist wichtig. Ich werde gewinnen. Wo ist der Teleprompter? Ich habe keinen Text hier, das ist nicht gut. Meine Leute haben gesagt, ich soll einfach ablesen, dann läuft alles glatt. Aber wo ist das Ding? Kann jemand dem Dings Bescheid geben, dass das Ding nicht hier ist? Wo ist der denn, vorhin war er doch noch hier? Ihr seid hier. Ich bin auch hier. Warum ist es so kalt?

Ersparen wir uns den weiteren Monolog, liebe Leserin und lieber Leser, und da es oben zu kurz kam, hier noch einmal von Herzen: einen schönen guten Morgen! Falls Sie die Zeitläufte regelmäßig verfolgen, werden Sie wohl erkannt haben, dass die oben stehenden Sätze erstens dem amtierenden amerikanischen Präsidenten in den Mund gelegt waren und sie zweitens natürlich frei erfunden sind. Das ist ein bisschen unverschämt und auch ungewöhnlich für ein journalistisches Format wie den Tagesanbruch, aber ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Einfälle.

Wer als Journalist arbeitet, unterwirft sich Regeln. Eine dieser Regeln besagt, dass man aus vertraulichen Gesprächen mit Politikern nur das aufschreiben darf, was das Gegenüber ausdrücklich freigibt. Deshalb kann man in diesen Tagen nicht rundheraus notieren, was man alles über den aktuellen Zustand von Joe Biden hört. Auf der Basis des Gehörten und Gelesenen seine eigenen Gedanken und auch ein bisschen Prosa formulieren, das darf man aber schon.

Und das ist ziemlich bestürzend. Der verkorkste Auftritt des Präsidenten in der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Donald Trump hat einen Stöpsel gelöst. Dieser Stöpsel steckte bisher in dem Damm, den Bidens Berater um ihren Chef aufgetürmt haben: Vier Jahre lang lotsten sie den Präsidenten so geschickt durch die Fährnisse der Innen- und Außenpolitik, dass man ihm seinen fortschreitenden körperlichen Verfall nicht gleich anmerkte.

Die amtliche Hilfestellung geht weit über die üblichen Tricks im Politikbetrieb hinaus: Sprechzettel, Teleprompter und orchestrierte Pressekonferenzen gehören zum bekannten Prozedere – akribische Formulierungs-, Schlaf- und Bewegungspläne eher nicht. Tritt Biden bei einer Veranstaltung auf, fotografiert sein Team vorher den gesamten Weg zum Rednerpult, druckt die Fotos großformatig aus und erklärt dem Senior minutiös, wo er welchen Schritt zu setzen hat. Könnte sonst sein, dass er sich verläuft. Eine dieser Wegbeschreibungen ist an die Presse durchgestochen worden, wie mein Kollege Jakob Hartung berichtet. Auch bei seiner Rede zum Nato-Jubiläum vor wenigen Stunden wirkte Biden stellenweise fast verbissen konzentriert: Als er den scheidenden Generalsekretär Jens Stoltenberg für dessen Verdienste lobte und persönliche Worte sprach, starrte er in den Teleprompter, statt den Geehrten anzuschauen.

Vor vier Jahren eilte Bilden noch energiegeladen durch den Wahlkampf, nun bewegt er sich wie ein Vogel, dem die Flügel gestutzt worden sind: Ängstlich setzt der 81-Jährige einen Trippelschritt vor den anderen, stiert sekundenlang in die Ferne, als höre er dort Stimmen, verhaspelt sich beim Reden, bringt Ereignisse, Personen und Daten durcheinander. Ist es nur die Gebrechlichkeit des Alters oder ist es Parkinson? Seit bekannt geworden ist, dass ein auf die Krankheit spezialisierter Arzt in den vergangenen Monaten mehrfach im Weißen Haus gesichtet worden ist, schießen die Spekulationen ins Kraut.

Doch die genaue Diagnose ist gar nicht entscheidend. Wichtiger ist: Die Mehrzahl der Amerikaner hält diesen Greis für zu alt, um das anspruchsvollste Amt der Welt vier weitere Jahre lang zu bekleiden. "Während Trumps Partei nahezu geschlossen hinter ihrem Kandidaten steht, fordern immer mehr von Bidens Leuten ihren Chef zum Rückzug auf", berichtet unser USA-Korrespondent Bastian Brauns.

Dabei sind Bidens Verdienste unbestritten: Er hat Trumps Chaos-Präsidentschaft beendet, das Corona-Desaster bewältigt, die Wirtschaft angekurbelt, das Verhältnis zu den Europäern repariert und die Ukraine vor der vollständigen russischen Eroberung gerettet. Wenige US-Präsidenten können eine so eindrucksvolle Regierungsbilanz vorweisen.

Aber nun ist er mit seinen Kräften offensichtlich am Ende. Auch unter Anhängern der Demokraten gilt es als ausgemacht, dass Biden selbst im Falle seiner Wiederwahl den Staffelstab bald an seine Vizepräsidentin übergeben würde. Warum also tut er es nicht sofort, wo sein Umfragestern doch immer weiter sinkt, am Horizont die nächste Trump-Präsidentschaft droht, die Rebellion in seiner eigenen Partei nur noch mühsam unterdrückt werden kann und sich sogar ausländische Staatsgäste hinter vorgehaltener Hand fragen, ob es das letzte Mal ist, dass sie Biden als Präsident die Hand schütteln?