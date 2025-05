Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der Elite-Universität Harvard geht in die nächste Runde. Nachdem die US-Administration der Hochschule bereits Bundeszuschüsse in Milliarden-Dollar-Höhe gestrichen hat, untersagte sie der Universität am Donnerstag nun auch die Aufnahme von Studenten aus dem Ausland. Das berichtet unter anderen die Zeitung "New York Times".