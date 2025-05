Verbot ausländischer Studenten Elite-Universität Harvard verklagt Trump-Regierung

Von t-online , afp 23.05.2025 - 15:11 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Die Harvard-Universität klagt bereits zum zweiten Mal gegen seine Regierung. (Quelle: Evelyn Hockstein)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Trump-Regierung verbietet der renommierten US-Universität Harvard, ausländische Studenten aufzunehmen. Die Hochschule will das nicht hinnehmen.

Die US-Elite-Universität Harvard klagt gegen die Regierung von Donald Trump wegen eines Verbots, ausländische Studenten aufzunehmen. Das berichtet unter anderem die "New York Times". Das Heimatschutzministerium hatte das Verbot am vergangenen Donnerstag ausgesprochen. Es ist bereits die zweite Klage der Universität gegen die US-Regierung: Bereits vor gut einem Monat hatte Harvard gegen das Einfrieren von Bundeszuschüssen in Milliardenhöhe Rechtsmittel gegen die US-Regierung eingelegt.

Universitätspräsident Alan M. Garber teilte der Harvard-Gemeinschaft in einem Schreiben mit: "Wir verurteilen diese ungesetzliche und ungerechtfertigte Aktion." Das Verbot gefährde "die Zukunft von Tausenden von Studenten und Wissenschaftlern in Harvard und dient als Warnung für unzählige andere an Hochschulen und Universitäten im ganzen Land, die nach Amerika gekommen sind, um ihre Ausbildung zu verfolgen und ihre Träume zu erfüllen".

Das Verbot für ausländische Studenten an der renommierten Harvard-Universität durch die Regierung von Präsident Donald Trump hat auch in Deutschland große Empörung ausgelöst. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) nannte die Entscheidung am Freitag "fatal". Der Vorsitzende des Forschungsausschusses, im Bundestag, Karl Lauterbach (SPD), sprach von einer "Katastrophe" für ausländische Studenten in Harvard. Zugleich wurden Forderungen laut, den Wissenschaftsstandort Deutschland zu stärken.

Auch Hunderte Deutsche vom Verbot betroffen

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte das Vorgehen der rechtsgerichteten Regierung in Washington am Vortag unter anderem mit der "Weigerung" Harvards begründet, ein sicheres Umfeld für jüdische Studierende zu schaffen, sowie mit angeblich "rassistischen" Richtlinien der Hochschule, die sich für die Gleichstellung von Frauen und Minderheiten und Diversität einsetzt. Harvard nannte das Vorgehen der Regierung "rechtswidrig", von dem Verbot betroffen sein dürften auch hunderte Deutsche.

Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einer "dreistelligen Zahl Deutscher, die in Harvard studiert" und kündigte zügige Gespräche mit den Partnern in den USA an.

Bundesforschungsministerin Bär bezeichnete die Entscheidung der US-Regierung am Rande eines Treffens der EU-Wissenschaftsminister in Brüssel als "ganz, ganz schlecht". "Ich hoffe sehr, dass die US-Regierung diese Entscheidung auch wieder rückgängig machen wird."

Video | Trump verliert die Orientierung Player wird geladen Quelle: t-online

Es besorge sie "sehr, was in den Vereinigten Staaten momentan vor sich geht", sagte Bär weiter. Aus der "hochdramatischen" Situation in Harvard ergebe sich für Deutschland und die EU eine besondere Verantwortung, sagte sie dem Sender Bayern 2. Sie müssten die Wissenschaftsfreiheit schützen, "weil es eben nicht garantiert ist, dass das überall der Fall ist".

Lauterbach will US-Forscher nach Deutschland einladen

"Die Angriffe der Trump-Administration auf die Eliteuniversität Harvard sind forschungspolitischer Suizid", sagte Ex-Bundesgesundheitsminister Lauterbach der "Rheinischen Post". Der SPD-Politiker, der selbst Harvard-Absolvent ist und Gastprofessor an der Eliteuniversität war, betonte: "Für uns in Deutschland ist das eine Gelegenheit, ausländische Forschende aus den USA zu uns einzuladen." Allerdings müsse die Bundesregierung künftig "noch deutlich mehr Mittel in die 70 deutschen Exzellenzcluster investieren", sagte er. Was bislang an Forschungsmitteln angeboten werde, sei "im internationalen Vergleich kaum wettbewerbsfähig".

Bei dem Treffen mit den EU-Kolleginnen und -Kollegen in Brüssel wollte Bär nach eigenen Angaben darüber sprechen, "wie wir unsere Exzellenz-Strategie ausweiten können", auch mit einer "europäischen Strategie". Europa müsse jetzt "ein sicherer Hafen sein, ein sicherer Kontinent sein".

Die Regierung Trump hatte der Harvard-Universität am Donnerstag die Aufnahme ausländischer Studenten verboten. Die Eliteuniversität nahe Boston habe dieses "Privileg verloren", erklärte Heimatschutzministerin Noem. Sie entzog Harvard "mit sofortiger Wirkung" das Recht, Studierende über das Austauschprogramm SEVIS aufzunehmen, das vom Heimatschutzministerium verwaltet wird. Damit erhalten Studentinnen und Studenten keine Visa mehr.

Harvard spricht von "Vergeltungsaktion"