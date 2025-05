Zweifel an Doge-Erfolg

Probleme in mehreren Musk-Firmen

Auch mit Musks Onlinedienst X gab es zuletzt massive Probleme. Bereits im Januar gestand Musk in einer E-Mail an Mitarbeiter, dass das Unternehmen, das er 2022 noch unter dem Namen Twitter gekauft hatte, sich kaum rechne. Zudem gebe es Probleme dabei, neue Nutzer zu gewinnen. In der vergangenen Woche hatte das soziale Netzwerk dann mit Betriebsproblemen infolge eines Hackerangriffs zu kämpfen.

Frustrierend für Musk, der sich als digitaler Vordenker inszeniert. Er kündigte daraufhin an, sich verstärkt um seine Firmen kümmern zu wollen, darunter auch sein Raumfahrtunternehmen SpaceX. Doch auch dort gab es in dieser Woche schlechte Nachrichten. Am Dienstag missglückte der neunte Testflug der Riesenrakete "Starship". Ein guter Zeitpunkt also, erst einmal vor der eigenen Tür zu kehren.