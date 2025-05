Der US-Elektroautohersteller Tesla hat im europäischen Markt erneut stark an Boden verloren. Nach Angaben des Herstellerverbands Acea vom Dienstag sind die Neuzulassungen von Tesla im April in der EU um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich das Minus auf rund 46 Prozent, nur noch 41.677 Fahrzeuge wurden bis Ende April neu zugelassen.

Der EU-Automarkt insgesamt tritt zwar in diesem Jahr bislang auf der Stelle, doch gerade bei den Elektroautos zieht er nach der Schwäche im Vorjahr wieder kräftig an. In den ersten vier Monaten entfielen 15,3 Prozent der Neuzulassungen in der EU auf reine Batterieautos, ein Jahr zuvor waren es nur 12 Prozent gewesen. In Stückzahlen betrug das Wachstum über ein Viertel.