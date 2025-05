Wie aus dem Gerichtsurteil hervorgeht, kam Bezirksrichter Rudolph Contreras wie schon das Handelsgericht in New York zu dem Schluss, dass der sogenannte International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) nicht als rechtliche Grundlage für die vier präsidialen Anordnungen herhalten kann. In diesen hatte Trump unter anderem pauschale Zölle auf Importe aus China , Kanada und Mexiko vorgesehen. Richter Contreras begründete sein Urteil damit, dass das Gesetz von 1977, das dem Präsidenten seiner Meinung nach die Befugnis gibt, in Notfällen Einfuhrzölle zu erheben, "kein Gesetz ist, das Zölle vorsieht".

Damit entschied Contreras zugunsten von "Learning Resources", ein Hersteller von Lernspielzeug. Die Anwälte des Unternehmens hatten vor Gericht argumentiert, dass die Entscheidungen des Präsidenten dem Geschäft geschadet hätten. Der Beschluss folgte einer ähnlichen Entscheidung des Gerichts für internationalen Handel in New York. Dieses hatte angeordnet, die betreffenden Zölle müssten vorerst "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt" werden.

Juristisches Risiko für Trumps Wirtschaftskurs

Weißes Haus wirft Gericht Machtmissbrauch vor

Das Weiße Haus hat scharfe Kritik an den Bundesgerichten geäußert. Die Richter des zuständigen Gerichts für internationalen Handel in New York hätten "schamlos ihre richterliche Macht missbraucht, um die Entscheidungsgewalt von Präsident Trump an sich zu reißen", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Die US-Regierung sei am vergangenen Abend erneut mit einem Beispiel richterlicher Übergriffigkeit konfrontiert worden.