Newsblog zur US-Politik Migranten: Trumps Regierung verdreifacht Verhaftungsquote

Von t-online Aktualisiert am 29.05.2025 - 23:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident geht hart gegen die Elite-Universität vor. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP)

Die Harvard-Universität bekommt vor Gericht einen Aufschub. Mehrere Richter stoppen Trumps Zölle. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Regierungsberater rechnet mit Abschluss einiger Handelsabkommen

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, erklärt, er rechne mit dem Abschluss einiger Handelsabkommen in den nächsten ein bis zwei Wochen. Er sei über drei Abkommen informiert worden, die "kurz vor dem Abschluss stehen", sagt er vor Reportern. Er lehnt es jedoch ab, die beteiligten Länder zu nennen.

US-Regierung erhöht Quote bei Migranten-Festnahmen

Die Trump-Regierung hat ein Ziel bei der Festnahme von nach ihrer Sicht illegalen Migranten herausgegeben. Täglich sollen nun 3.000 Menschen in Gewahrsam genommen werden. Das wäre eine Verdreifachung des Ziels, das zu Beginn des Jahres ausgegeben wurde. Pro Jahr wären dies mehr als eine Million Personen. Die neue Zielvorgabe wurde von Stephen Miller, dem stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, und Kristi Noem, der Sekretärin des Ministeriums für Heimatschutz (DHS), in einer angespannten Sitzung in der vergangenen Woche an die Verantwortlichen der Einwanderungs- und Zollbehörde übermittelt.

Außerdem soll Mitarbeitern die Kündigung drohen, wenn sie die Quota nicht erfüllen. Nach Angaben der Presseagentur Reuter sollen bis zu zehn Prozent von Angestellten der Behörde in den Regionalbüros betroffen sein.

Trump-Regierung rudert bei Harvard-Politik zurück

Die US-Regierung hat Harvard eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um gegen den Entzug der Zulassung zum Studenten- und Austauschprogramm Einspruch einzulegen. Zuvor hatte das US-Heimatschutzministerium der Eliteuniversität untersagt, weiter internationale Studenten aufzunehmen. Als Begründung nannte Ministerin Kristi Noem angeblichen Antisemitismus auf dem Campus und eine fehlende Kooperation mit den Behörden. Harvard hatte umgehend Klage eingereicht. Ein Bundesgericht stoppte die Maßnahme per einstweiliger Verfügung. Lesen Sie hier mehr dazu.

US-Wirtschaft schrumpft im ersten Trump-Quartal

Die US-Wirtschaft ist zum Jahresstart geschrumpft. Im ersten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 0,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zunächst war ein Rückgang um 0,3 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Im vierten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 2,4 Prozent zugelegt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump will seinen Anwalt zum Bundesrichter ernennen

Präsident Donald Trump will seinen ehemaligen Anwalt Emil Bove für das Amt eines Bundesberufungsrichters nominieren. In seinem Kurznachrichtendienst Truth Social kündigte er an, dass er Bove zum Richter auf Lebenszeit am 3. US-Berufungsgericht in Philadelphia ernennen wird. Bove hatte Trump im Verfahren gegen die Pornodarstellerin Stormy Daniels vertreten. Dabei ging es um Schweigegeldzahlungen, die Trump nach einer angeblichen Affäre mit Daniels gezahlt haben soll.

In den ersten Wochen nach Trumps Rückkehr ins Amt fungierte Bove als stellvertretender Generalstaatsanwalt. In dieser Funktion wies er die Staatsanwälte der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan an, ein gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams eingeleitetes Korruptionsverfahren einzustellen und löste damit heftige Kritik aus.

US-Regierung will chinesischen Studenten Visa entziehen

Die US-Regierung will in den Vereinigten Staaten studierenden Chinesen das Visum entziehen und die Regeln für künftige Antragsteller aus der Volksrepublik verschärfen. Unklar blieb zunächst, wie viele Studierende vom Entzug der Aufenthaltsgenehmigung betroffen wären - und inwiefern es Ausnahmeregeln geben könnte. Außenminister Marco Rubio teilte bloß knapp mit, seine Behörde werde mit dem Heimatschutzministerium zusammenarbeiten, "um chinesischen Studenten, darunter solchen mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei oder in kritischen Studienfächern, aggressiv das Visum abzuerkennen".

Darüber hinaus werden laut der kurzen Mitteilung aus zwei Sätzen die Visakriterien für alle Bewerber aus China und Hongkong überarbeitet, die künftig einer schärferen Prüfung unterzogen werden sollen. Parallel äußerte sich Rubio auch - noch knapper - auf der Plattform X.

Nach Angaben des Institute of International Education (IIE) waren im akademischen Jahr 2023/2024 rund 277.000 chinesische Studierende an US-Hochschulen eingeschrieben. China stellte damit die zweitgrößte Gruppe internationaler Studierender nach Indien. Ausländische Studierende sind für viele US-Hochschulen eine wichtige Einnahmequelle – sie zahlen in der Regel deutlich höhere Studiengebühren als einheimische Studierende.

