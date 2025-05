Newsblog zum Ukraine-Krieg Bomber von Mariupol bei Anschlag getötet

30.05.2025

Zaur Gurzijew befahl als Kommandeur die Bombardierung von Mariupol. Er wurde bei einem Anschlag getötet. (Quelle: stavropol.rf)

Russland rüstet Nordkorea weiter auf. Ein russischer Kommandant wird bei einem Anschlag getötet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ließ Mariupol bombardieren: Russischer Luftwaffenkommandant ist tot

Der russische Luftkriegskommandeur von Mariupol, Zaur Gurzijew, ist bei einem Anschlag getötet worden. Seine Leiche wurde in der südrussischen Stadt Stawropol gefunden, kurz nachdem Anwohner von einem lauten Knall berichtet hatten. Gurzijew war für die verheerenden russischen Luftangriffe während der Belagerung der ukrainischen Stadt Mariupol im Mai 2022 verantwortlich. Russische Bomben wurden damals auf Krankenhäuser, Wohnblöcke und das Theater der Stadt abgeworfen. Bei den Angriffen wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 10.000 Zivilisten getötet. Der ehemalige Kommandeur wurde später Vize-Bürgermeister der Stadt Stawropol. Russische Behörden haben einen 29-jährigen Mann festgenommen, der für das Attentat verantwortlich sein soll.

Freitag, 30. Mai

Russland stattet Nordkorea wohl mit Luftabwehrsystem aus

Russland hat Nordkorea seit Ende letzten Jahres einem Bericht zufolge mit weitreichender Militärtechnologie ausgestattet. Moskau soll unter anderem mindestens ein mobiles Flugabwehrraketensystem des Modells Panzir geliefert haben, heißt es in einem Gutachten des "Multilateral Sanction Monitoring Team" (MSMT). Dies würde gegen bestehende UN-Sanktionen verstoßen, die ein Waffenembargo gegen Nordkorea vorsehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Drohnenangriffe: Opfer in der Ukraine, Schäden in Moskau

Gegenseitige nächtliche Drohnenangriffe haben in der Ukraine mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gefordert und in Russlands Hauptstadt Moskau Schäden hervorgerufen. Beim Beschuss der Stadt Bilopilja in der grenznahen ukrainischen Region Sumy sei ein Zivilist getötet und eine Frau verletzt worden, teilte die Gebietsverwaltung mit. "Wohnhäuser wurden zerstört", hieß es auf dem Telegramkanal der Behörde. Auch in anderen Gemeinden gab es demnach Schäden, unter anderem an Infrastrukturobjekten.

Bei Drohnenangriffen auf die ukrainische Industrieregion Dnipropetrowsk wurden nach Behördenangaben drei weitere Zivilisten verletzt. Auch hier gab es Zerstörungen an Wohnhäusern. Zudem seien 30 Solarpanels für die Energieversorgung beschädigt worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak mit.

Wadephul weist russischen Vorwurf Kriegstreiberei zurück

Außenminister Johann Wadephul weist den russischen Vorwurf zurück, deutsche Hilfe für den Bau ukrainischer Landstreckenwaffen sei Kriegstreiberei. Russland führe einen rechtswidrigen, völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine, sagt Wadephul in Washington. "Wir verteidigen das Völkerrecht, in dem wir an der Seite der Ukraine stehen. (...) Dieser Krieg kann sofort aufhören und dafür ist Voraussetzung, dass Russland seine Kampfverantwortung einstellt", fügt er hinzu. Das wäre ein wirklicher Verzicht auf Kriegstreiberei.

Trump zurückhaltend bei neuen Sanktionen gegen Russland

US-Präsident Donald Trump zeigt sich zurückhaltend in der Frage neuer Sanktionen gegen Russland. "Wenn ich glaube, dass ich kurz vor einem Abkommen stehe, will ich das nicht durch solche Maßnahmen vermasseln", sagt Trump zu Reportern. Er deutet zudem an, der russische Präsident Wladimir Putin könnte die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine absichtlich verzögern: "Wir werden herausfinden, ob er uns hinhält oder nicht. Falls ja, werden wir etwas anders reagieren", kündigt er an und äußert sich enttäuscht über die jüngsten russischen Angriffe.

Mittwoch, 28. Mai

Selenskyj: "Wir müssen handeln"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den USA mehr Druck auf Russland. Nur die USA hätten letztlich die Kraft, etwas zu bewegen, sagt Selenskyj im Interview mit RTL laut Übersetzung des Senders. Aber andere Länder wie China oder die Staaten des globalen Südens hielten sich nach wie vor bedeckt. Über Bundeskanzler Friedrich Merz äußert sich Selenskyj voll des Lobes: "Ich glaube, dass Friedrich eine starke Führungskraft eines starken Landes ist." Bei Russlands Präsident Wladimir Putin sehe er aber nach wie vor keine Bereitschaft, den Krieg zu beenden. "Wir müssen handeln", sagt Selenskyj.

