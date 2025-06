Insider: Trump will nicht mit Musk sprechen

Aktualisiert am 06.06.2025 - 14:57 Uhr

Aktualisiert am 06.06.2025 - 14:57 Uhr Lesedauer: 13 Min.

Elon Musk (Archivbild): Er wetterte gegen Donald Trump auf seiner Plattform X – jetzt verwehrt ihm der Präsident offenbar ein Versöhnungsgespräch. (Quelle: IMAGO/Francis Chung - Pool via CNP/imago)

Der US-Präsident und sein Ex-Berater liefern sich einen offenen Schlagabtausch. Laut Friedrich Merz will Trump nach Deutschland kommen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Insider: Trump will nicht mit Musk sprechen

US-Präsident Donald Trump ist angesichts des öffentlichen Zerwürfnisses mit Elon Musk "nicht besonders" interessiert an einem Gespräch mit dem Tech-Milliardär. Das sagte der Präsident in einem Telefon-Interview des US-Fernsehsenders ABC, wie dieser meldete. Auf die Frage nach Berichten über ein angeblich für Freitag anberaumtes Telefonat mit Musk entgegnete Trump demnach: "Sie meinen den Mann, der seinen Verstand verloren hat?" Er sei "nicht besonders" daran interessiert, jetzt mit dem Tesla-Chef zu sprechen. Musk wolle zwar mit ihm reden, behauptete Trump, aber er sei nicht bereit dazu.

Musk und Trump liefern sich nach einer monatelangen, ungewöhnlich engen Zusammenarbeit inzwischen eine offene Schlammschlacht. Entzündet hat sich der Streit an einem von Trump vorangetriebenen Steuergesetz, gegen das sich Musk stellt. Der Präsident gab am Donnerstag jede Zurückhaltung gegenüber Musks tagelanger Kritik auf und schrieb, Musk sei "verrückt geworden". Der reichste Mann der Welt verbreitete daraufhin auf seiner Plattform X etliche Posts mit heftigen Angriffen auf Trump, auf die der US-Präsident gleichermaßen schnippisch reagierte.

Der Gesetzentwurf, an dem sich der Streit entzündet hat, sieht umfassende Steuer- und Ausgabenreformen vor, mit denen große Teile der politischen Agenda Trumps umgesetzt werden sollen. Sie würden allerdings auch die Staatsverschuldung um Billionen Dollar erhöhen. Das Repräsentantenhaus hatte den Gesetzentwurf im vergangenen Monat mit hauchdünner Mehrheit verabschiedet.

Der ganze Streit im Überblick

Zwischen Elon Musk und Donald Trump war die Stimmung schon seit einigen Tagen angespannt. Auslöser war ein Steuer- und Haushaltsgesetz, das Trump unterstützt und Musk ablehnt. Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag eskalierte der Streit dann, Vorwürfe in beide Richtungen, Forderungen nach Amtsenthebung und einer neuen Parteigründung wurden laut. Den ganzen Verlauf können Sie hier nachlesen.