Aktualisiert am 13.06.2025 - 11:00 Uhr Lesedauer: 9 Min.

Trump droht Autoherstellern mit neuen Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Erhöhung seiner Autozölle gedroht. "Vielleicht erhöhe ich diese Zölle in naher Zukunft", sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Entscheidung gekippt: Trump behält Kontrolle über Nationalgarde

Die US-Regierung darf vorerst die Kontrolle über die Nationalgarde in Kalifornien behalten. Ein Berufungsgericht blockierte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) eine nur wenige Stunden alte Anordnung des Bezirksgerichts in San Francisco, gegen die die Regierung von US-Präsident Donald Trump Widerspruch eingelegt hatte.