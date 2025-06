Newsblog zum Krieg in Nahost Iranische Regierungsmaschinen verlassen Teheran

Von t-online Aktualisiert am 18.06.2025 - 18:48 Uhr Lesedauer: 90 Min.

Im Video: Menschen fliegen aus Teheran (Quelle: Glomex)

News folgen Artikel teilen

Öffentlich einsehbare Flugdaten heizen Spekulationen an. Russland warnt vor militärischer Unterstützung Israels. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 18. Juni

Loading...

Über Jordanien: Erste Deutsche aus Israel ausgeflogen

Ein erster Sonderflug hat Deutsche und Familienangehörige, die in Israel festsaßen, über die jordanische Hauptstadt Amman ausgeflogen. 171 Personen hätten die Region verlassen können, teilte das Auswärtige Amt auf der Plattform X mit. Die Landung wird am Abend am Frankfurter Flughafen erwartet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Flug zweier iranischer Regierungsmaschinen in den Oman hat inmitten des Krieges Spekulationen ausgelöst. Laut dem Tracking-Portal Flightradar landeten am Abend (Ortszeit) zwei Linienflugzeuge der Airline "Meradsch" auf dem Flughafen der omanischen Hauptstadt Maskat. In den sozialen Medien löste dies Diskussionen über eine mögliche Reise iranischer Regierungsmitglieder in den Golfstaat aus. Der Oman hatte zuletzt vor Kriegsausbruch im Atomstreit zwischen den USA und Iran vermittelt.

Iranische Staatsmedien wiesen Gerüchte zurück, denen zufolge eine Delegation für Verhandlungen in den Oman gereist sei. Außenminister Abbas Araghtschi hatte am vergangenen Wochenende erklärt, er sei zu Verhandlungen bereit, falls Israel die Angriffe auf das Land einstellt. Beobachter sehen aktuell wenige Chancen für Diplomatie.

Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele in Teheran

Israels Luftwaffe hat eine neue Angriffswelle auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran geflogen. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen im Nordosten der Millionenmetropole und von schwerem Flugabwehrfeuer. Israels Armee bestätigte, dass die israelische Luftwaffe "derzeit militärische Ziele des iranischen Regimes in Teheran" angreife.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass bei den Angriffen das "Hauptquartier der inneren Sicherheit des iranischen Regimes zerstört" worden sei. Katz fügte hinzu: "Wir werden weiterhin Symbole der Regierung treffen und das Ayatollah-Regime überall angreifen." Nutzer in den sozialen Medien berichteten ebenfalls über einen Luftangriff auf die Zentrale der Ordnungskräfte, die das Kommando über alle iranischen Polizeieinheiten bündelt.

In der Nacht hatte Israel am sechsten Kriegstag besonders intensive Angriffe auf Ziele in der Hauptstadt geflogen, die vielen Bewohnern den Schlaf raubten. Anders als in Israel gibt es in Teheran weder Warnsysteme vor Luftangriffen noch Schutzbunker für die Zivilbevölkerung.

Israel gegen Iran: Wer verteidigt sich gegen wen?

Im Krieg zwischen Israel und dem Iran berufen sich beide Seiten auf ihr Recht zur Selbstverteidigung. Israel bombardiert seit vergangenem Freitag Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran und hat zahlreiche führende Kommandeure des iranischen Militärs getötet – erklärtes Ziel ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Israels Premier Netanjahu hat zudem angedeutet, dass ein "Regimewechsel" das Ergebnis der israelischen Angriffe sein könne. Der Iran reagiert mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel. Mehr dazu lesen Sie hier.

IAEA-Chef: Keine Anhaltspunkte für iranische Atomwaffen

Der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA liegen keine Beweise für einen systematischen Versuch des Iran vor, an Atomwaffen zu gelangen. Das sagte IAEA-Chef Rafael Grossi dem US-Sender CNN. Mehr dazu lesen sie hier.

Schah-Sohn poltert: "Chamenei versteckt sich wie eine feige Ratte"