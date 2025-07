Die Europäische Union hat neue Zölle gegen die Vereinigten Staaten vorbereitet. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič kündigte am Montag an, dass Importe aus den USA im Wert von 72 Milliarden Euro mit Strafzöllen belegt werden könnten, sollten die Verhandlungen mit Washington bis zum 1. August scheitern. Betroffen wären insbesondere Industrie- und Agrarerzeugnisse.

Auslöser sind neue Zolldrohungen von Donald Trump . Der US-Präsident hatte sich in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut über die vermeintlich ungleichen Handelsbeziehungen beklagt und ab dem 1. August neue Einfuhrzölle in Höhe von 30 Prozent auf europäische Waren angekündigt. Insgesamt drohte Trump zuletzt mehr als 25 Ländern mit neuen oder erhöhten Importzöllen, darunter Mexiko , Brasilien , Japan, Südkorea und Indien.

EU verhandelt mit den USA über Zölle

Experte fordert "automatische" Gegenmaßnahmen

Ökonom Matthes fordert die EU hingegen auf, gegenüber Trump Stärke zu demonstrieren. "Ohne eigenes Drohpotenzial verliert die EU Glaubwürdigkeit und Verhandlungsmacht", erklärte er. Wenn die EU schon nicht sofort Gegenmaßnahmen einführt, dann solle sie zumindest ein Paket beschließen, das automatisch in Kraft tritt, sollten die Zölle am 1. August kommen.

US-Industrie ist auf deutsche Maschinen angewiesen

Trump reagierte in den zahlreichen Handelskonflikten, die er mit Nachbarn, Verbündeten und Widersachern provoziert hat, wiederholt sehr ungehalten auf Gegenwehr. In einem kostspieligen Schlagabtausch mit China erhöhte Trump die Zölle auf chinesische Produkte etwa innerhalb weniger Tage auf 145 Prozent. Inzwischen liegen sie bei 30 Prozent. Auch in dem Brief an von der Leyen warnte der US-Präsident vor Gegenmaßnahmen – der US-Zollsatz würde entsprechend erhöht werden.