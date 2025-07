Gefahr für Putins Kriegswirtschaft? Russlands Kohleindustrie befindet sich im freien Fall

Ein Minenarbeiter steht am Eingang eines Bergwerks in der besetzten ukrainischen Region Luhansk (Archivbild): In Russland ist die Kohleindustrie ein wichtiger Arbeitgeber. (Quelle: IMAGO/Alexander Reka/imago)

Vor Russlands Wirtschaft türmen sich die Probleme auf. Besonders betroffen: die Kohleindustrie. Dutzende Betriebe stehen vor dem Aus und damit die Wirtschaft ganzer Regionen.

In immer mehr Sektoren der russischen Wirtschaft gibt es Anzeichen einer sich anbahnenden Krise. Banken sorgen sich vor einer steigenden Zahl "fauler Kredite", viele Unternehmen stecken in Zahlungsschwierigkeiten. Und selbst die in den vergangenen Jahren stark geförderte Rüstungsindustrie hat mit Engpässen bei Personal und Material zu kämpfen. Die größte Geldquelle Russlands – rund 25 Prozent des Staatshaushalts – sind Energieexporte, doch auch beim Öl und Gas schrumpften die Einnahmen zuletzt deutlich.

Bereits mitten in der Krise steckt jedoch ein ehemals prestigeträchtiger Industriezweig Russlands: die Kohle. Aufgrund weltweit sinkender Preise und westlicher Sanktionen ist die russische Kohlewirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gerutscht.

Die Situation ist derart dramatisch, dass selbst in Propaganda geschulte hochrangige Politiker offenbar keine beschönigenden Worte mehr finden. Obschon es unwahrscheinlich ist, dass der russische Kohlesektor die gesamte Wirtschaft mit in den Abgrund reißt, muss Putin angesichts der Lage innenpolitische Querelen befürchten.

51 russische Kohlebetriebe in der "roten Zone"

Russlands Vize-Energieminister Dmitri Islamow machte die komplexe Situation Mitte Juli deutlich: "Zum Jahresende 2024 beliefen sich die Verluste auf 112,6 Milliarden Rubel (rund 1,2 Milliarden Euro, Anm. d. Red.), und die Lage verschlechtert sich leider weiter." Den Angaben des Ministeriums zufolge befinden sich aktuell 51 Betriebe der Kohleindustrie "in der sogenannten roten Zone". Anfang 2024 hatte Russland 179 aktive Kohlebetriebe. Islamow zufolge sind die bedrohten Bergwerke und Tagebaue entweder stillgelegt oder stehen kurz davor.

Dass der Kreml alarmiert ist, zeigen auch erste Rettungsmaßnahmen, die die russische Regierung ergreift. Mitte Juli hat sie ein 63 Milliarden Rubel (rund 666 Millionen Euro) schweres Rettungspaket für die Kohleindustrie auf den Weg gebracht. Außerdem sollen Kohleunternehmen Zahlungen von Mineralgewinnungssteuern und manchen Versicherungsbeiträgen bis Ende November aufschieben.

Region Kemerowo in Sibirien ist besonders betroffen

Ferner greift der Kreml gezielt Betrieben in Sibirien unter die Arme: Die dort ansässigen Firmen können einen Teil der Kosten für den Export von Kohle in den Nordwesten und Süden des Landes erstattet bekommen. Einige erhalten sogar Subventionen zur Deckung der Logistikkosten für Fernstrecken. Diese auf bestimmte Regionen zugeschnittenen Hilfen offenbaren die große Gefahr, die hinter einem möglichen Kollaps der Kohleindustrie auf Putin wartet.

Ganze Landstriche sind vom Abbau und Weiterverarbeitung des natürlichen Rohstoffs abhängig. Allein in der Region Kemerowo im Westen Sibiriens wird mehr als die Hälfte der russischen Kohle produziert. Laut der Zeitung "The Moscow Times" sind rund 30 Städte auf die Kohlewirtschaft angewiesen. Sollte dieser russische Industriezweig zusammenbrechen, wäre es das wirtschaftliche Aus für viele Menschen und Regionen.

Gut die Hälfte der russischen Kohleproduktion wird im Inland verbraucht, vor allem zur Energiegewinnung. So machte Kohle als Energieträger im Jahr 2023 knapp 13 Prozent der russischen Stromproduktion aus. Laut Planungen des Kremls wird das wohl auch bis 2050 noch in etwa so bleiben.

Russlands Kohle kämpft mit Problemen auf dem Weltmarkt