"Geht zurück in eure Heimat"

Trump sorgt mit rassistischem Tweet für Empörung

14.07.2019, 18:57 Uhr | dpa, dru

Mit Attacken auf Zuwanderer sammelte Donald Trump schon im Wahlkampf Stimmen. Aber so offen rassistisch, wie nun in einer neuerlichen Twitter-Tirade, sprach er wohl noch nie.

US-Präsident Donald Trump hat mehrere Demokratinnen im Kongress rassistisch angegriffen und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Auf Twitter forderte er die jungen Abgeordneten auf, die USA zu verlassen und in ihre vermeintliche Heimat zurückzukehren. Die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, warf Trump vor, mit seinen fremdenfeindlichen Kommentaren die Nation spalten zu wollen.

Trump schrieb am Sonntag, es sei interessant zu beobachten, "wie 'progressive' Demokratinnen, die ursprünglich aus Ländern mit absolut katastrophalen Regierungen kamen, den schlimmsten, korruptesten und unfähigsten der ganzen Welt, nun laut und böswillig dem Volk der USA erklärten, der großartigsten und mächtigsten Nation der Erde, wie die Regierung in den Vereinigten Staaten zu funktioniere hat".

Trump schrieb weiter: "Warum gehen sie nicht zurück und helfen dabei, die total kaputten und von Kriminalität befallenen Orte in Ordnung zu bringen, aus denen sie gekommen sind."

Aufstrebende Abgeordnete mit Migrationshintergrund

Der US-Präsident nannte keine Namen, spielte aber unmissverständlich auf eine kleine Gruppe junger und aufstrebender demokratischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus an. Dazu gehören Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley und Ilhan Omar. Alle vier haben Migrationshintergrund.

Allerdings wurden bis auf Omar alle in den USA geboren. Ocasio-Cortez kam in New York zur Welt, Tlaib in Detroit und Pressley in Cincinnati. Omar wurde in Mogadischu in Somalia geboren. Ihre Familie floh während des Bürgerkriegs aus dem Land, als sie noch ein Kind war. Die vier Frauen wurden 2018 in den Kongress gewählt.

Dennoch spottete der Präsident, ihre vermeintlichen Heimatländer bräuchten den Rat dieser Frauen dringend, sie könnten gar nicht schnell genug aufbrechen. Die Repräsentantenhaus-Vorsitzende Pelosi sei sicher gern bereit, die Reisepläne zu unterstützen, schob Trump hinterher. Der US-Präsident sprach damit auf die Machtkämpfe der jungen Abgeordneten mit Pelosi an.

Reaktion: 'Trump ist ein Rassist'

In den sozialen Medien sorgte Trumps Twitter-Tirade für Empörung. Der US-Senator Brian Schatz nannte Trump einen Rassisten. Ähnlich äußerte sich die schwarze Bürgerrechtsorganisation NAACP. Rashida Tlaib entgegnete Trump, er sei gesetzlos und in seinem Amt ein kompletter Misserfolg. "Er ist die Krise. Seine gefährliche Ideologie ist die Krise", schrieb sie auf Twitter. Trump müsse des Amtes enthoben werden.





Trumps verbale Attacke fiel auf den Tag, für den der Präsident großangelegte Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltspapiere in den USA angekündigt hatte.