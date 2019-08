Massaker in Texas

Auch ein Deutscher unter den Todesopfern von El Paso

06.08.2019, 00:45 Uhr | dpa, AFP, aj

El Paso: Diese Menschen retteten Verletzte vor dem Schützen

Es waren schreckliche Nachrichten, die am Samstag um die Welt gingen. Ein 21-Jähriger eröffnete in einem Einkaufszentrum der US-Stadt El Paso das Feuer auf Ladenbesucher. 20 Menschen starben, mehr als zwei Dutzend wurden verletzt. (Quelle: t-online.de)

Nach Massakern in den USA: So schildern Menschen, die zu Helden wurden, die dramatischen Momente im Einkaufszentrum in El Paso. (Quelle: t-online.de)