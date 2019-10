Nach Zahlungsstopp

Zentralamerikanische Staaten bekommen wieder US-Hilfen

Weil zu viele Migranten aus Guatemala, Honduras und El Salvador in die USA kamen, stoppte Trump die Finanzhilfe an die drei Länder. Nun spricht der US-Außenminister von großen Fortschritten – und will die Zahlungen wieder aufnehmen.

Die US-Regierung will Finanzhilfen an die zentralamerikanischen Staaten Guatemala, Honduras und El Salvador teilweise wieder aufnehmen. US-Präsident Donald Trump schrieb am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, die drei Länder hätten "historische" Migrationsabkommen unterzeichnet und würden sich gegen den "Menschenschmuggel" einsetzen. Die USA würden deswegen bald gezielte Unterstützung für die dortigen Sicherheitsbehörden bewilligen.

US-Außenminister Mike Pompeo bescheinigte den Ländern nun große Fortschritte. Deswegen sollten bald wieder Teile der Hilfen des Außenministeriums und der US-Entwicklungsbehörde USAID fließen. Trump hat den Kampf gegen die Einwanderung über die Grenze zu Mexiko zu einem seiner innenpolitischen Hauptanliegen gemacht.