Impeachment im Live-Stream – alle Termine im Überblick

Die Ermittlungen gegen den US-Präsident Donald Trump erreichen die große Bühne. Wichtige Belastungszeugen sagen öffentlich aus. Verfolgen Sie die Anhörungen im US-Kongress live.

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus weiten die Ermittlungen zur möglichen Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump aus – und hören öffentlich Zeugen an. Diese Termine stehen in den kommenden Tagen an. t-online.de überträgt die Anhörungen im Originalton im Live-Stream.



Livestreams am Mittwoch, 13. November:





16 Uhr: öffentliche Anhörung Bill Taylor, geschäftsführender US-Botschafter in der Ukraine

16 Uhr: öffentliche Anhörung George Kent, Ukraine-Beauftragter im US-Außenministerium



Livestreams am Freitag, 15. November:





ca. 15 Uhr: öffentliche Anhörung Marie Yovanovitch, ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine



Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, missbrauchte Trump sein Amt mutmaßlich, um mit Mitteln der US-Außenpolitik seinen politischen Rivalen Joe Biden zu diffamieren. Er hielt demnach Militärhilfe an die Ukraine zurück, damit sie belastendes Material gegen Biden sammelt. Dafür installierte der US-Präsident offenbar eine Art Schattendiplomatie um seinen Anwalt Rudy Giuliani und mehrere Vertraute, die er in zentralen Positionen einsetzte.







Trump selbst hat Fehlverhalten stets bestritten. Die zentralen Zeugen aus dem Außenministerium und dem US-Militär haben die Darstellung eines Whistleblowers aus den Geheimdiensten allerdings bestätigt. Die Aussagen aus den bislang geheimen Befragungen werden derzeit Schritt für Schritt als Abschriften veröffentlicht.