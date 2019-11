Impeachment-Anhörungen

Alle Termine – alle Livestreams

28.11.2019, 12:04 Uhr | dpa , rtr , jmt

Die Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Trump gehen nach den Zeugenanhörungen in eine neue Phase. Für nächste Woche hat der Justizausschuss im Repräsentantenhaus eine Anhörung angesetzt - und den Präsidenten persönlich dazu eingeladen. (Quelle: dpa)

Die Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump gehen weiter. Wichtige Zeugen sagen öffentlich aus. Verfolgen Sie die Anhörungen im US-Kongress live.

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben die Ermittlungen zur möglichen Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump ausgeweitet – und hören öffentlich Zeugen an. Derzeit fertigt der Geheimdienstausschuss einen Bericht über die bisherigen Ergebnisse an. Das Dokument soll dann an den Justizausschuss weitergeleitet werden. t-online.de überträgt Anhörungen und öffentliche Termine jeweils im Originalton im Live-Stream.





Live-Stream, 4. Dezember 2019: Erste öffentliche Anhörung von Experten im Justizausschuss – Donald Trump und seine Anwälte sind aufgefordert zu erscheinen



Die aktuellsten Entwicklungen können Sie in unserem Impeachment-Newsblog verfolgen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, missbrauchte Trump sein Amt, um mit Mitteln der US-Außenpolitik seinen politischen Rivalen Joe Biden zu diffamieren. Er hielt demnach Militärhilfe an die Ukraine zurück, damit sie belastendes Material gegen Biden sammelt. Dafür installierte der US-Präsident offenbar eine Art Schattendiplomatie um seinen Anwalt Rudy Giuliani und mehrere Vertraute, die er in zentralen Positionen einsetzte.







Trump selbst hat Fehlverhalten stets bestritten. Die zentralen Zeugen aus dem Außenministerium und dem US-Militär haben die Darstellung eines Whistleblowers aus den Geheimdiensten allerdings bestätigt. Die Aussagen aus den bislang geheimen Befragungen wurden als Abschriften veröffentlicht. In den öffentlichen Anhörungen haben die Zeugen ihre Darstellungen bekräftigt – und zum Teil verschärft.