Linke Demokraten Sanders und Warren geraten aneinander

Ein letztes Mal haben die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten im TV debattiert – und dabei scharfe Kritik an Trumps Iran-Politik geübt. Zudem kommt es erneut zum Streit zwischen zwei prominenten Kandidaten.



Führende Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben das Vorgehen von Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran kritisiert. Der frühere Vizepräsident Joe Biden warf Trump am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer TV-Debatte der Demokraten vor, bei der Begründung für die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani "glatt gelogen" zu haben. Biden bezog sich damit auf die Aussage Trumps, Soleimani habe Anschläge auf US-Botschaften im Nahen Osten geplant.

Schon der von Trump beschlossene einseitige Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran 2018 sei ein großer Fehler gewesen, sagte Biden. Die USA seien jetzt international "isoliert". Die Europäer würden inzwischen Washington und Teheran gleichermaßen zur Zurückhaltung aufrufen. Senator Bernie Sanders warnte, Trump drohe die USA in einen neuen Krieg zu führen, der "schlimmer" ausfallen könnte als der Irak-Krieg. Auch Sanders kritisierte Trumps Rückzug vom Atomabkommen mit Teheran.

Trump hatte mit der gezielten Tötung Soleimanis durch einen US-Drohnenangriff im Irak Anfang Januar eine dramatische Eskalation des Konflikts mit dem Iran riskiert. Inzwischen hat sich die Situation wieder leicht entspannt.

Sen. Elizabeth Warren had the most speaking time during tonight's #DemDebate with nearly 19 minutes, followed closely by Sens. Bernie Sanders and Amy Klobuchar at nearly 18 minutes. Here's the full breakdown. https://t.co/DzZDkGX3F0 pic.twitter.com/igrbaxcaM5