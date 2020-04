Corona-Pandemie in den USA

Trump droht mit einer Zwangspause für den Kongress

16.04.2020, 01:28 Uhr | AFP, dpa

Donald Trump: Der US-Präsident will am Donnerstag (Ortszeit) neue Richtlinien verkünden. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa)

Der US-Präsident will angesichts der Corona-Krise schnellstmöglich freie Posten in seiner Regierung besetzen. Die Demokraten im Kongress würden ihn daran hindern. Trump spricht eine Drohung aus.



US-Präsident Donald Trump hat mit der Anordnung einer Zwangspause für das Parlament gedroht, um freie Stellen in seiner Regierung schnell ohne den Kongress besetzen zu können. Wegen der Coronavirus-Epidemie sei es nötig, dass die Regierung freie Positionen endlich besetzen könne, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses. Die Verfassung gebe ihm das Recht, eine solche Parlamentspause anzuordnen, sagte Trump.

Trump verurteilte die bisherige Praxis, den Kongressbetrieb durch Pro-Forma-Sitzungen, bei denen keine Abgeordnete oder Senatoren anwesend seien, aufrecht zu erhalten. Dies sei eine "Vernachlässigung der Pflichten, die sich das amerikanische Volk in dieser Krise nicht leisten kann", sagte Trump. Das sei "Betrug". Die Senatoren etwa – die in der Regel der Ernennung von Top-Beamten und Ministern zustimmen müssen – seien bis mindestens Anfang Mai gar nicht in Washington.



Interessieren Sie sich für US-Politik? Unser Washington-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt über seine Arbeit im Weißen Haus und seine Eindrücke aus den USA unter Donald Trump einen Newsletter. Hier können Sie die "Post aus Washington" kostenlos abonnieren, die dann einmal pro Woche direkt in Ihrem Postfach landet.

Sollte Trump eine offizielle Parlamentspause anordnen, könnte der Präsident zahlreiche Posten auch ohne Zustimmung des Kongresses besetzen. In der Regierungsmannschaft des Republikaners gibt es seit Beginn von Trumps Amtszeit 2017 zahlreiche Vakanzen. Die Demokraten dürften die Anordnung einer Zwangspause des Parlaments vehement ablehnen. Derzeit treten – vor allem wegen der Coronavirus-Epidemie – weder das Repräsentantenhaus noch der Senat in Washington zu regulären Sitzungen zusammen.



Trump kündigt Richtlinien für Rückkehr zur Normalität an

Bei seiner Pressekonferenz kündigte Trump zudem an, er werde am Donnerstag die Leitlinien für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben.

"Es ist eindeutig, dass unsere aggressive Strategie wirkt", sagte Trump. "Der Kampf geht weiter, aber die Daten deuten darauf hin, dass wir landesweit den Höhepunkt von neuen Fällen hinter uns haben." Diese "ermutigenden Entwicklungen" führten dazu, dass die Leitlinien für die US-Bundesstaaten zur Lockerung des landesweiten Shutdowns festgelegt werden könnten.



Die USA sind mit 27.850 Todesfällen und mehr als 630.000 Infizierten das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land der Welt. Erst am Dienstag hatte die Johns-Hopkins-Universität die Höchstzahl von 2.200 Todesopfern binnen 24 Stunden gemeldet. Trump wird vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange kleingeredet zu haben. Wochenlang hatte er versichert, die Lage in den USA sei unter Kontrolle.