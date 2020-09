Trump zahlte nur 750 Dollar

Biden veröffentlicht kurz vor TV-Duell seine Steuererklärung

29.09.2020, 20:50 Uhr | AFP, pdi

Kurz vor dem TV-Duell mit Donald Trump hat sein Herausforderer Joe Biden seine Steuererklärung veröffentlicht. Milliardär Trump steht in der Kritik, nachdem öffentlich wurde, dass er kaum Steuern zahlte.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat wenige Stunden vor dem ersten TV-Duell mit Amtsinhaber Donald Trump seine jüngste Steuererklärung veröffentlicht. Laut der am Dienstag auf der Website des Kandidaten veröffentlichten Dokumente zahlten Biden und seine Frau Jill im vergangenen Jahr 299.346 Dollar (rund 255.000 Euro) an Bundessteuern. Die Summe steht in starkem Kontrast zu Trump, der einem Bericht der "New York Times" zufolge 2016 und 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS zahlte und in vielen anderen Jahren gar keine Zahlungen leistete.

Wenige Stunden vor dem TV-Duell

Biden veröffentlichte die Steuererklärung wenige Stunden vor seinem ersten Fernsehduell mit Trump. Dieses sollte fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl am Dienstagabend (21 Uhr Ortszeit; Mittwoch 3 Uhr MESZ) in Cleveland im Bundesstaat Ohio stattfinden. (HIER lesen Sie, was beim TV-Duell für Trump und Biden auf dem Spiel steht.)

Die Biden-Seite veröffentlichte am Dienstag auch die Steuererklärung seiner Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, Kamala Harris. Demnach kamen Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff, ein Anwalt, 2019 vor Abzügen auf ein Gesamteinkommen von knapp 3,3 Millionen Dollar, worauf Steuern von knapp 1,2 Millionen Dollar fällig wurden.

HIER. Joe Biden veröffentlichte seine Steuererklärung

Die "New York Times" hatte am Sonntag unter Berufung auf jahrelang von Trump geheim gehaltene Steuerunterlagen berichtet, dass der Immobilien-Milliardär im Wahljahr 2016 und in seinem ersten Amtsjahr 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS zahlte.

Trump: "Totale Falschnachricht"

In elf von 18 Steuerjahren, für welche das Blatt die Dokumente durchforstete, zahlte der Präsident den Angaben zufolge gar keine Bundeseinkommensteuer. Trump habe in den vergangenen rund 20 Jahren jede Menge Abschreibemöglichkeiten genutzt: Unter anderen habe er Kosten für seine Wohnsitze und Flugzeuge abgesetzt – und 70.000 Dollar für Haar-Styling für Fernsehauftritte.

Trump hält seine Steuerunterlagen im Gegensatz zu seinen Vorgängern unter Verschluss. Er hatte den Zeitungsbericht als "totale Falschnachricht" und "erfunden" zurückgewiesen. Er habe zudem "viel Bundesstaats-Einkommensteuer gezahlt", erklärte er mit Blick auf seine – ebenfalls unter Verschluss gehaltenen – Steuerzahlungen an den Bundesstaat New York.