Vorwürfe an Demokraten

Trump erklärt Verhandlungen über Corona-Hilfspaket für gescheitert

06.10.2020, 21:38 Uhr | AFP, rtr, lw

Donald Trump hat die Gespräche über neue Corona-Hilfen für die Wirtschaft abgebrochen. Bei Twitter zürnt der selbst erkrankte US-Präsident gegen die Demokraten – dabei waren diese bereit, zu helfen.

US-Präsident Donald Trump hat die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten über ein neues Corona-Hilfspaket vorerst für gescheitert erklärt. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Unterhändler angewiesen, die Gespräche bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November einzustellen.

In Trumps Tweets heißt es: "Nancy Pelosi fordert 2,4 Billionen Dollar zur Rettung schlecht geführter, hochkrimineller, demokratischer Staaten, Geld, das in keiner Weise mit COVID-19 zu tun hat." Die Regierung hätte ein "sehr großzügiges Angebot" von 1,6 Billionen Dollar gemacht.

Trump: Wirtschaft geht es "sehr gut"

Der US-Wirtschaft gehe es "sehr gut", twitterte Trump, einen Tag nachdem er trotz Corona-Infektion aus dem Krankenhaus entlassen und zurück ins Weiße Haus gebracht wurde. "Unmittelbar nachdem ich gewonnen habe, werden wir ein großes Konjunkturpaket verabschieden, das sich auf hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert."

In einer ersten Reaktion reagierte die Wirtschaft verschreckt, an der Wall Street stürzten die Aktienkurse umgehend in den Keller. Trump warf der Präsidentin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, vor, nicht in guter Absicht über die Hilfen verhandelt zu haben.

Viele Menschen wegen Pandemie arbeitslos

Vorgesehen war bei dem neuen Hilfsprogramm unter anderem eine wöchentliche Arbeitslosenunterstützung von 400 Dollar. Die Demokraten wollten 600 Dollar pro Woche durchsetzen.

In der Corona-Pandemie wurden Millionen Menschen in den USA arbeitslos. Der Kongress und das Weiße Haus haben Anfang dieses Jahres Hilfsmaßnahmen von mehr als drei Billionen Dollar genehmigt. Allerdings wurden seit März keine neuen Programme mehr verabschiedet.