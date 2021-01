Auch unter Trump gedient

Bidens Sicherheitschef wird als chinesischer Spion verleumdet

Keine Verschwörungserfindung ist zu absurd: Der Chef von Joe Bidens Leibgarde hat koreanische Wurzeln, ist hochdekoriert und diente schon Trump. Dennoch halten viele ihn für einen chinesischen Spion.

Ein Bild von der Amtseinführung Joe Bidens mit einem hochrangigen Geheimdienstmitarbeiter löst auch Tage später noch Diskussionen in Kanälen und Gruppen von QAnons und Verschwörungsmythologen aus: Ganz offen soll ein "chinesischer Aufpasser" in direkter Nähe des neuen Präsidenten platziert worden sein. Das passt ins Bild von Menschen, die das Coronavirus auch "CCP-Virus" nennen – das Virus der kommunistischen chinesischen Partei –, die in Biden eine Marionette Chinas sehen – und die mit Rassismus keine Probleme haben. Doch wer ist der Mann?



Prominent bei der Amtseinführung zu sehen

Selbst wenn der Mann hinter Joe Biden chinesische Wurzeln hätte: Den haben fast 5 Millionen US-Amerikaner und sie sind vielfach patriotische US-Bürger. Doch David Cho, Leiter der Geheimdienst-Sondereinheit zum Schutz von Joe Biden, hat nicht nur keine chinesischen Wurzeln, sondern koreanische: Ihm hat auch bereits Donald Trump seine Sicherheit anvertraut.



Bei der Amtseinführung von Biden war David Cho vielfach im Bild, direkt hinter dem neuen Präsidenten. An seinem Anzug war ein Pin, und der lieferte Trump-Unterstützern, die an die große Verschwörung glauben, sofort neues Futter. Ein Parteiabzeichen von Chinas kommunistischer Partei wollten sie darin gesehen haben – aus der Szene wurde "Biden und der gelbe chinesische Handler", und Handler meint hier übersetzt so etwas wie Dompteur.



Der britische Publizist Arieh Kovler, der den Sturm aufs Kapitol vorausgesagt hatte, hält solche Sprüche nicht für "Scherze": "Viele von denen meinen das so." Kovler recherchiert intensiv in den Kreisen der fanatischen Trump-Anhänger und der QAnon-Szene, die an einen großen Plan mit Trump als Retter von vermeintlichen satanistischen globalen Eliten glaubte.

Das Bild, das sofort Kreise zog: Der neue US-Präsident Joe Biden bei der Inauguration, unter hinter ihm der David Cho, der korenaische Wurzeln hat und zum Chniesen mit Parteiabzeichen der chinesischen kommunistoischen Partei erklärt wurde. Es ist ein Pin des Secret Service. (Quelle: Screenshot PBS )



Geraune über den "Chinesen"



Derartige Postings über den "China-Dompteur" teilten etwa auch Pegida-Gründer Lutz Bachmann oder Oliver Janich, auf den Philippinen lebender früherer Journalist mit 170.000 Telegram-Abonnenten und lange Einflüsterer für viele Anhänger der deutschen QAnon-Szene,



"Chinese in nächster Nähe": Vielfach geteiltes Posting vom Wochenanfang in einem Telegram-Kanal. (Quelle: Screenshot Telegram)



Ein in der Schweiz sitzendes rechtspopulistisches Medium postete dann am Montag noch eine Sammlung von Bildern der beiden. Raunender Kommentar dazu, obwohl längst bekannt, war die Spekulation, wer Cho ist: "Woher hat Biden eigentlich einen Chinesen stets in nächster Nähe?" Es sei aufschlussreich, wen Biden in seinen Stab geholt hat. "Dass das nicht gerade Patrioten sind, ist da noch deutlich untertrieben."

Geehrt für Vorbereitung des Kim-Gipfels



Trumps damaliger Heimatschutzminister Kevin McAleenan sah das im November 2019 ganz anders: Vor Hunderten Gästen ehrte er David Cho nach 16 Jahren Geheimdienst-Zugehörigkeit mit der Medaille des Dienstes für außergewöhnliche Verdienste in Gold.



Cho zwischen dem damaligen Heimatschutzschutzminister Kevin McAleenan und dessen Stellvertreter David Pekroski: Cho wurde von ihnen 2019 mit der Gold-Medaille für außerordentliche Verdienste geehrt. Pekorski ist nun kommissarisch Heimatschutzminister von Biden. (Quelle: DHS/Tim D. Godbee)



Privat ist wenig bekannt über Cho, nicht einmal sein Alter. Seit 18 Jahren ist er im Dienst des Secret Service und kann das entsprechende Abzeichen tragen. Das ist es nämlich, was auf dem Foto von der Amtseinführung zu sehen ist. Ein vergleichbares Abzeichen gibt es in Großaufnahme von einem Begleiter von Hillary Clinton beim Besuch in Berlin im Februar 2020 bei der Berlinale. Der Schriftzug darauf: "Justice, duty, courage, honesty, loyalty". Der Geheimdienst erklärt Gerechtigkeit, Pflicht, Mut, Ehrlichkeit und Loyalität zu Kernprinzipien, für die die fünf Punkte an den Zacken des Sterns stehen sollen.



Oft an der Seite von Trump



Als Cho vom Heimatschutzminister geehrt wurde, war er bereits der stellvertretende Leiter der Sondereinheit zum Schutz des Präsidenten – und er war für die Sicherheit bei Trumps vielleicht spektakulärster Reise verantwortlich: Cho organisierte die Schutzvorkehrungen beim Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur, der ersten Begegnung zwischen einem US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Staatsführer.

Traditionelles Eierrollen im Garten des Weißen Hauses im April 2018. Ein paar Schritte hinter Trump ist auf dem Foto David Cho zu sehen. (Quelle: Shannon Stapleton/Reuters)



Zuständigkeitsbereich von Cho war ansonsten vor allem die Sicherheit des Präsidenten im Weißen Haus. So gibt es etwa Fotos, die ihn zu Ostern 2018 im Garten beim traditionellen Eierrrollen zeigen. Er begleitete Trump durch die Amtszeit. Er ist auch auf Bildern von einem der letzten sehr öffentlichkeitswirksamen Auftritten Trumps zu sehen, im November auf dem Soldatenfriedhof Arlington. Aufsehen hatte erregt, dass Melania Trump dort an der Seite und unter dem Schirm eines Offiziers lief.



Am Veteranengedenktag auf dem Militärfriedhof Arlington: Cho war auch am Ende von Trumps Amtszeit im November 2020 noch im Sicherheitsteam des vorherigen Präsidenten. (Quelle: White House)

Nun ist Cho regelmäßig an der Seite von Biden unterwegs, er soll Chef von Bidens Personenschützern werden, berichtete die "Washington Post". Als Vize-Präsident unter Barack Obama hatte Biden ein eigenes Sicherheitsteam, US-Vizepräsidenten erhalten dauernden Schutz vom Secret Service, aber nur noch ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden. Dem Bericht der "Washington Times" zufolge werden aber auch einige der früheren Leibwächter in das Team der Personenschützer des Präsidenten aufgenommen, einige bisherige Trump-Bodyguards bekommen dafür neue Aufgaben. Sie waren auch damit aufgefallen, dass sie dazu aufgefordert hatten, keine Masken zu tragen.