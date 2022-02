Vorfall im südchinesischen Meer

Geleaktes Video zeigt, wie US-Kampfjet auf Flugzeugträger kracht

07.02.2022, 16:29 Uhr | mk, t-online

Kampfjet vom Typ F-35C Lightning II: Die US-Nay will verhindern, dass die Hightech-Maschine in chinesische Hände fällt. (Archivfoto) (Quelle: Zuma Wire/imago images)

Im Südchinesischen Meer ist ein Kampfjet vom Typ F-35 beim Anflug auf seinen Flugzeugträger verunglückt, sieben Menschen wurden verletzt. Jetzt sind Bilder von der spektakulären Bruchlandung aufgetaucht.

Diese Bilder sollte die Welt eigentlich gar nicht sehen: Sie zeigen, wie ein US-Kampfjet vom Typ F-35 beim Anflug auf die USS Carl Vinson ins Trudeln gerät und schließlich über die Landefläche des Flugzeugträgers hinwegrauscht. Sieben Menschen wurden bei dem Zwischenfall Ende Januar im Südchinesischen Meer verletzt, jetzt ist ein Video der Bruchlandung im Internet aufgetaucht.

Für das Video wurde offenbar ein Kontrollbildschirm an Bord es Flugzeugträgers mit einem Handy abgefilmt. Zu hören sind außerdem aufgeregte Stimmen, kurz bevor der 100-Millionen-Dollar-Jet aufschlägt. Ein Offizier brüllt noch, der Pilot solle "hochziehen". Die US Navy bestätigte der "Daily Mail" die Echtheit der Bilder. Wer sie unter anderem auf reddit.com postete, ist unklar. Bislang gab es nur ein Video, das die Bruchlandung aus großer Distanz zeigte.

"China wird auf jeden Fall versuchen, das Wrack zu finden"

Auch die Ursache des Unglücks ist unbekannt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, bevor sein brennender Jet über die Landefläche hinweg ins Meer stürzte. Jetzt geht es darum, das Wrack des F-35 zu bergen, um zu verhindern, dass China das Hightech-Flugzeug findet: "China wird auf jeden Fall versuchen, das Wrack zu finden und könnte es unter dem Vorwand von Umweltbedenken bergen", so der frühere Einsatzleiter der US-Pazifikflotte, Carl Schuster, zu CNN. Die Bergung dürfte mindestens fünf Monate in Anspruch nehmen, so Schuster.



Die F-35 vom Hersteller Lockheed Martin ist das modernste US-Kampfflugzeug. Es verfügt über Tarnkappentechnologie und kann sowohl als Bomber wie auch im Luftkampf eingesetzt werden. Nach langer Entwicklungszeit, vielen Rückschlägen und explodierenden Kosten wurde es 2015 in Dienst gestellt. Ein ähnlicher Vorfall wie jetzt im Südchinesischen Meer ereignete sich im November im Mittelmeer.



Damals stürzte ein britischer F-35 vom Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth bei einem Routineflug ab, der Pilot konnte sich ebenfalls mit dem Schleudersitz retten. Nach Angaben der "Daily Mail" wurde der Jet vorigen Monat geborgen – mit Hilfe der USA. In dem Fall fürchtete London, dass Russland das Wrack bergen und die Technologie an Bord stehlen könnte.