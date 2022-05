Trump erwog angeblich Schüsse auf Demonstranten

Trump hatte damals offen mit einem Einsatz des Milit├Ąrs gegen Demonstranten gedroht. Dass er dabei auch Sch├╝sse auf Demonstranten erwog, hat bereits der US-Journalist Michael Bender in einem Buch geschrieben. "Schie├čt ihnen ins Bein - oder vielleicht in den Fu├č", sagte der Rechtspopulist demnach.

Ex-Verteidigungsminister Esper best├Ątigt diese Darstellung nun in seinem Buch "A Sacred Oath" (Deutsch etwa: Ein heiliger Eid), das am 10. Mai in den Handel kommt. Esper beschreibt darin seine Zeit an der Spitze des Pentagon.