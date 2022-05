Nächtliche Spontanproteste in Washington: Demonstrantinnen versammeln sich vor dem Obersten Gericht (Quelle: /imago-images-bilder)

In Los Angeles hätten zunächst rund 250 Menschen friedlich vor einem Gerichtsgebäude in der Innenstadt protestiert, teilte die Polizei mit. Dann habe eine Gruppe aber eine Kreuzung besetzt. Bei dem Versuch, die Straße zu räumen, seien Steine und Flaschen auf die Einsatzkräfte geworfen und ein Beamter verletzt worden. Die Polizei in der gesamten Stadt wurde in erhöhte Bereitschaft versetzt, wie es weiter hieß. Medienberichten zufolge setzten die Beamten nahe dem Pershing Square Schlagstöcke gegen einige der Demonstranten ein. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben.

Proteste wurden auch aus anderen Städten wie Washington, Atlanta, Austin, San Francisco und New York gemeldet. In Manhattan kamen Tausende Menschen am Foley Square zusammen. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James machte bei der Kundgebung publik, dass sie selbst vor rund 20 Jahren einen Schwangerschaftsabbruch habe vornehmen lassen. Auf Plakaten stand unter anderem "Frauenfeindlichkeit tötet mehr Menschen als Abtreibung" oder "Stoppt den Krieg gegen Frauen".

Harris: "Wie können sie es wagen"

Vizepr√§sidentin Harris kritisierte auf einer Konferenz in Washington den Entwurf der Urteilsbegr√ľndung der Richter. "Wie k√∂nnen sie es wagen, zu versuchen, Frauen ihre Rechte und Freiheiten zu verweigern", sagte sie. Die Rechte der Frauen in den USA w√ľrden angegriffen. "Lasst uns mit allem, was wir haben, k√§mpfen", forderte sie.

Die Demokraten schrieben in einer Mail an Unterst√ľtzer, bei den Kongresswahlen im November gehe es auch um das Abtreibungsrecht. Die Partei warb um Spenden. "Wir werden mit allem, was wir haben, zur√ľckschlagen, um sicherzustellen, dass die Republikaner f√ľr die unerbittlichen Angriffe ihrer Partei geradestehen m√ľssen, aber wir k√∂nnen das nicht ohne Sie tun", hie√ü es in dem Schreiben. Umfragen zufolge k√∂nnte die Mehrheit der Demokraten im Repr√§sentantenhaus und im Senat gef√§hrdet sein.

Oklahoma verabschiedet "Herzschlag-Gesetz"

Inmitten der hitzigen Debatte unterzeichnete Oklahomas Gouverneur Kevin Stitt ein Gesetz zur drastischen Versch√§rfung der Regelungen in dem Bundesstaat. Der Republikaner schrieb am Dienstag auf Twitter zur Begr√ľndung, die vier Millionen Menschen in seinem Bundesstaat seien mit gro√üer Mehrheit f√ľr den Schutz des ungeborenen Lebens.

Oberster Gerichtshof in Washington: Die Proteste hören nicht auf. (Quelle: /imago-images-bilder)