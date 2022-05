Der ehemalige US-Pr√§sident Donald Trump hat in seiner Amtszeit offenbar heimliche Luftangriffe auf Drogenlabore in Mexiko in Erw√§gung gezogen. Wie der ehemalige Verteidigungsminister Mark Esper laut "New York Times" in seiner Autobiografie schreibt, soll Trump ihn zweimal gefragt haben, ob die Streitkr√§fte "Raketen auf Mexiko abfeuern k√∂nnten, um die Drogenlabore zu zerst√∂ren". Er war demnach √ľberzeugt, die Verantwortung daf√ľr abstreiten zu k√∂nnen. Esper schreibt, dass Trumps √Ąu√üerungen ihn sprachlos gemacht h√§tten.