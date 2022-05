Die Beziehung zwischen den USA und Nordkorea bleibt angespannt: Der Besuch des US-PrĂ€sidenten in SĂŒdkorea endete mit einem knappen Gruß in Richtung Kim Jong Un.

US-PrĂ€sident Joe Biden hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kurz vor seiner Abreise aus SĂŒdkorea knappe GrĂŒĂŸe ausgerichtet. "Hallo. Punkt", sagte Biden am Sonntag in Seoul auf die Frage, ob er eine Botschaft an die FĂŒhrung in Pjöngjang habe. Er sei "nicht besorgt" wegen möglicher Waffentests des nordkoreanischen MilitĂ€rs, sagte er weiter. "Wir sind auf alles vorbereitet, was Nordkorea tun könnte."