Pelosis haben sich bislang nicht zum Vorfall ge├Ąu├čert

Nach dem Unfall zitierte die Nachrichtenseite "The Hill" einen Sprecher von Nancy Pelosi mit den Worten, die Demokratin kommentiere die "private Angelegenheit" nicht zitiert Sie sei zu der Zeit nicht in Kalifornien, sondern an der US-Ostk├╝ste gewesen. Zur offiziellen Anklageerhebung hat das Ehepaar sich bislang auch nicht ├Âffentlich ge├Ąu├čert.