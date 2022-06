"Keine Hinweise auf einen Wahlbetrug"

Der Ausschuss zeigte auch den Videomitschnitt einer Befragung von Trumps Tochter Ivanka. Gefragt nach Barrs Aussagen, sagte sie, dessen EinschÀtzung habe durchaus Auswirkungen auf ihre Sichtweise gehabt. Sie respektiere Barr. "Also akzeptierte ich, was er sagte."

AnhĂ€nger des damaligen republikanischen PrĂ€sidenten Trump hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington erstĂŒrmt. Sie wollten verhindern, dass der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden vom November 2020 bestĂ€tigt wird. Bei der Attacke kamen damals mehrere Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

Liz Cheney: Trump wusste von Drohungen gegen Pence

Die prominente US-Republikanerin Liz Cheney hat eindringlich an ihre Partei appelliert, die ErstĂŒrmung des Kapitols am 6. Januar 2021 klar zu verurteilen. Bei der ersten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Attacke sagte Cheney am Donnerstagabend (Ortszeit): "Heute Abend sage ich meinen republikanischen Kollegen, die das Unentschuldbare verteidigen: Es wird der Tag kommen, an dem Donald Trump nicht mehr da ist, aber Ihre Schande wird bleiben."