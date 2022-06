Nun ist er endgültig entlarvt!

4. Mehr Wahlstimmen als W├Ąhler

Auch hierzu sagte sein ehemaliger Justizminister William Barr, dies sei "absoluter M├╝ll". Die Wahlbeteiligung in Philadelphia habe erstens dem entsprochen, was erwartet worden sei. "Daran war nichts Seltsames. Es gab keine unerwarteten Stimmen in Philadelphia." Zweitens sei die Wahlbeteiligung in Philadelphia "absolut im Einklang mit dem Rest von Pennsylvania" gewesen, so Barr.