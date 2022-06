Telefonterror und Nötigungen

Trump drohte Raffensperger mit rechtlichen Konsequenzen, sollte er nicht gegen den vermeintlichen Wahlbetrug vorgehen. Der Republikaner aus Georgia lehnte das ab. Auch bei ihm folgten öffentliche Diffamierungen als RINO (Republican In Name Only), also "Republikaner nur dem Namen nach", seine Frau sei "widerlich sexuell" belĂ€stigt worden. Und ins Haus seiner Schwiegertochter sei außerdem eingebrochen worden.