"Behauptungen waren gegenstandslos"

Rosen erkl├Ąrte, in seiner kurzen Amtszeit an der Spitze des Ministeriums vom 23. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 habe Trump ihn praktisch t├Ąglich angerufen oder in Videoschalten mit ihm gesprochen. Donoghue erkl├Ąrte, Trump habe "ein Arsenal an Behauptungen" zu angeblichen F├Ąllen von Wahlbetrug gehabt, "auf das er sich st├╝tzen wollte". Der Pr├Ąsident habe mit Nachdruck gefordert, das Justizministerium solle diese untersuchen. Es habe sich dabei aber um grundlose Behauptungen oder Verschw├Ârungstheorien gehandelt. "Diese Behauptungen waren schlicht gegenstandslos", sagte Donoghue.

Das Justizministerium habe sich an das Recht und die Fakten gehalten, betonte Rosen. Trump habe unter anderem versucht, das Ressort dazu zu bewegen, in einem Schreiben zu erkl├Ąren, dass die Wahl korrupt gewesen sei, schilderte Donoghue. Trump sagte demnach, den "Rest" ÔÇô also das Kippen des rechtm├Ą├čigen Wahlergebnisses ÔÇô w├╝rden dann er und seine republikanischen Verb├╝ndeten im Kongress erledigen.

Dem Ausschuss wird eine Illustration gezeigt, die die Sitzpositionen der Teilnehmer im Wei├čen Haus darstellt. (Quelle: Demetrius Freeman/Reuters-bilder)

Ministerium warnte Trump mit R├╝cktritt

Angesichts der Weigerung der Ministeriumsspitze, ihn zu unterst├╝tzen, drohte Trump demnach damit, Rosen durch den Spitzenbeamten Jeffrey Clark zu ersetzen, der willens war, die Beh├Ârde zur Untergrabung der Wahl zu nutzen. Bei einem dramatischen Meeting im Wei├čen Haus im Dezember 2020 sei Trump deswegen am 3. Januar klargemacht worden, dass in diesem Fall fast die gesamte F├╝hrungsspitze des Ministeriums sofort zur├╝cktreten w├╝rde, schilderten Rosen und Donoghue ├╝bereinstimmend.

Das Treffen im Oval Office soll hitzig gewesen sein, berichtet CNN unter Berufung auf Komitee-Dokumente. Donoghue habe Clark f├╝r nicht qualifiziert angesehen. "Sie sind Umweltanwalt. Wie w├Ąre es, wenn Sie zur├╝ck in Ihr B├╝ro gehen, und wir rufen Sie an, wenn es eine ├ľlpest gibt", rezitierte Donoghue in einer Aussage, was er zu Clark gesagt habe.

Der Trump-Getreue Clark soll bereit gewesen sein, die Pl├Ąne des Pr├Ąsidenten zu unterst├╝tzen. Bereits am vergangenen Mittwoch soll das Haus von Jeffrey Clark durchsucht worden sein. Unklar ist aber, wer die Anweisungen dazu gegeben hat.

Verschw├Ârungstheorien untersucht

Die Spitzenbeamten seien nach eigenen Aussagen auch aufgefordert worden, obskure Verschw├Ârungstheorien zu pr├╝fen. Der damalige Verteidigungsminister Chris Miller kontaktierte auf Bitten des Wei├čen Hauses sogar einen Amtskollegen in Rom, um eine Verschw├Ârungstheorie zu untersuchen, wonach italienische Satelliten die Stimmen von Trump auf Joe Biden ge├Ąndert h├Ątten. Richard Donoghue, der sich ebenfalls damit befassen musste, habe das als "kompletten Irrsinn bezeichnet, zitiert CNN aus den Anh├Ârungen.