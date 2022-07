Wird Donald Trump nervös?

Es sieht nicht gut aus fĂŒr Donald Trump vor dem Untersuchungsausschuss im US-Kongress. Seine damalige Mitarbeiterin Cassidy Hutchinson hat den Ex-PrĂ€sidenten zuletzt schwer belastet. Gemeinsam mit seinen bewaffneten AnhĂ€ngern wollte Trump am 6. Januar 2021 das Kapitol erstĂŒrmen , so Hutchinson. Nur dessen Bodyguards hĂ€tten das verhindert. Trump reagierte erwartbar und nannte Hutchinson eine VerrĂŒckte, aber ihre Aussagen könnten dem 76-JĂ€hrigen noch schaden.

Trumps PlĂ€ne stoßen bei Republikanern auf Gegenwehr

Jetzt erwĂ€gt Trump offenbar, die Partei mit einer außergewöhnlich frĂŒhen Bekanntgabe seiner Kandidatur fĂŒr 2024 zu ĂŒberrumpeln. Wie die "New York Times" berichtet, hat Trump selbst enge Berater ĂŒberrascht mit dem Plan, seine Bewerbung einfach in den sozialen Medien bekannt zugeben – ohne vorherige Absprache mit der Partei und noch vor den Kongresswahlen in diesem November. Üblicherweise machen Bewerber ihre Kandidatur erst im Jahr vor der PrĂ€sidentschaftswahl öffentlich. Doch Trump fĂŒrchtet offenbar, dass sich die Dynamik in der Partei bis dahin gegen ihn wendet.