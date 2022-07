USA: Sturm pustet Kampfjet von Flugzeugträger – Bergung im Mittelmeer

Aktualisiert am 11.07.2022 - 16:44 Uhr

Bei einem Sturm im Mittelmeer hat die US-Navy einen Kampfjet vom Typ F/A-18 "Super Hornet" verloren. Die Maschine sei am Freitag bei starkem Wind vom Deck des Flugzeugträgers "USS Harry S. Truman" geweht worden, so die Navy in einer Mitteilung. Der Kampfjet war zum Zeitpunkt des Vorfalls unbesetzt, ein Seemann sei jedoch leicht verletzt worden. Jetzt werde eine Bergung des Flugzeugs geprüft.