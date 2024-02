Die Buchautorin Marianne Williamson ist aus dem Vorwahlkampf der US-Demokraten ausgestiegen. "Wir haben für diejenigen gesprochen, die heute in Amerika am meisten ignoriert werden und deren Wunden am meisten der Heilung bedürfen. Ich wünschte, ich hätte sie erreichen können", teilte Williamson in einer Erklärung mit.