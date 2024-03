Trump und Biden liegen in mehreren Umfragen gleichauf. Ein Hedgefonds-Manager könnte unter Trump Finanzminister werden. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Neue Umfrage: Biden und Trump nahezu gleichauf

12.12 Uhr: Knapp acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in der Gunst der Wähler nahezu gleichauf. Das ergibt eine neue Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Darin geben gut 39 Prozent der Befragten an, im November für Biden zu stimmen. Ex-Präsident Trump landet bei 38 Prozent. In den sieben Bundesstaaten, in denen viele Wechselwähler leben und die die Wahl letztlich entscheiden könnten, lag jedoch Trump mit 40 zu 37 Prozent drei Punkte vor Biden.

Dieses Ergebnis basiert auf einer Umfrage unter 3.356 Befragten, die sich bereits als Wähler haben registrieren lassen. Diese Gruppe gilt als aussagekräftig, da sie sehr viel wahrscheinlicher tatsächlich an der Wahl im November teilnehmen wird als jene Wahlberechtigten, die sich noch nicht in die Wählerverzeichnisse eingetragen haben. Bezieht man auch die Antworten der nicht als Wähler registrierten Teilnehmer mit ein, liegt Trump leicht vor Biden. Insgesamt nahmen 4.094 Menschen US-Bürger an der Umfrage teil. Der statistische Fehler liegt bei 1,8 Prozentpunkten für registrierte Wähler und 1,7 Prozentpunkten bei Berücksichtigung aller Teilnehmer.

Georgia: Gericht weist einen Teil der Anklage gegen Trump ab

5.15 Uhr: Ein Richter erklärt im Verfahren gegen Donald Trump und weitere Angeklagte im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia einen Teil der Vorwürfe für ungültig. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Trump wurde in sechs Fällen vorgeworfen, Beamte zur Verletzung ihres Amtseids aufgefordert zu haben. Richter Scott McAfee lässt es der Staatsanwaltschaft aber offen, die Vorwürfe mit einer neuen Argumentation wieder einzubringen.

Drei dieser Fälle betreffen Trump direkt, der sich wegen etwa einem Dutzend Anklagepunkten in mehreren Fällen vor dem Gericht in Georgia verantworten muss. Die anderen Anklagepunkte bleiben weiter bestehen. Neben dem Republikaner waren im vergangenen August 18 weitere Personen wegen ihrer Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Bundesstaat umzukehren. Einige der Angeklagten sind bereits Vereinbarungen mit der Staatsanwaltschaft eingegangen und haben sich schuldig bekannt.

McAfees Entscheidung ist ein Rückschlag für die zuständige Staatsanwältin Fani Willis. Sie stand zuletzt im Fokus, weil Trumps Seite ihr vorwarf, wegen einer romantischen Beziehung mit einem Kollegen in einen Interessenkonflikt geraten zu sein. Ob Willis deshalb von dem Fall abgezogen wird, entscheidet McAfee voraussichtlich noch in dieser Woche. Sollte er sie tatsächlich disqualifizieren, stünde der Prozess auf der Kippe.

Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen in Pennsylvania

4.20 Uhr: In einem der sogenannten Swing States hat derzeit Donald Trump die Nase vorn – allerdings denkbar knapp. Nach einer Umfrage des US-Senders Fox vom Mittwoch liegt er in Pennsylvania bei 49 Prozent, Biden erreicht 47 Prozent. Allerdings liegt die Fehlerquote bei zwei Prozentpunkten. Swing States sind jene US-Bundesstaaten, in denen mit sehr knappen Ergebnissen zu rechnen ist. 2020 gewann Biden hier mit rund einem Prozentpunkt Vorsprung. Ähnlich knapp hatte Trump in Pennsylvania 2016 gegen Hillary Clinton gesiegt, die damalige Kandidatin der Demokraten.

Biden erhält nach Angaben von Fox die stärkste Unterstützung von nicht-weißen Wählern (64 Prozent), weißen Wählern mit Hochschulabschluss (57 Prozent), Frauen aus Vorstädten (57 Prozent und Personen ab 65 Jahren 50 Prozent). Bei Trump sind es weiße evangelikale Christen (73 Prozent), weiße Männer ohne Hochschulabschluss (63 Prozent), Wähler in ländlichen Gebieten (59 Prozent) und die zwischen 1965 und 1980 geborene Generation X (54 Prozent).

Hedgefonds-Manager als Trumps Finanzminister im Gespräch