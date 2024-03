Melania Trump erstmals an Donalds Seite – was dabei auffällt

Melania Trump hat ihren Mann erstmals auf dem aktuellen Wahlkampfpfad begleitet. Reporter verrieten danach, was auffällig an ihrem Auftritt war.

Erstmals seit klar ist, dass Donald Trump erneut als Präsidentschaftskandidat der Republikaner nominiert wird, hat sich seine Ehefrau Melania Trump an seiner Seite gezeigt. Laut US-Medien nahm die ehemalige First Lady am Dienstag (Ortszeit) an der Vorwahl in Palm Beach, im US-Bundesstaat Florida, teil und begleitete ihren Mann damit zum ersten Mal auf seiner Wahlkampftour.